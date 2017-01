Toulouse

PROXENETISME Sept personnes, de nationalité chinoise et française, ont été écrouées pour « proxénétisme aggravé ». Le réseau de prostitution officiait dans des salons de massage toulousains…

Un salon de massage. Illustration. - F. Durand / Sipa

N.S. avec AFP

Tout est parti de la découverte d’employées chinoises « en situation irrégulière » dans un commerce toulousain, en janvier 2016. Ce samedi, la Police aux frontières (PAF) a indiqué que sept personnes avaient été mises en examen pour « proxénétisme aggravé », « blanchiment », « aide au séjour illégal ». Elles ont été écrouées. Elles sont soupçonnées d’avoir organisé un réseau de prostitution dans deux salons de massage de Toulouse, situés dans deux quartiers du centre-ville. Un troisième devait ouvrir prochainement.

Au total, dix personnes ont été interpellées mardi à Toulouse et en région parisienne par la PAF et le Groupe d’intervention régional (GIR), co-saisi lors de l’ouverture d’une information judiciaire en septembre. Les sept suspects, présentés comme les « principaux protagonistes », ont été placés en détention provisoire jeudi et vendredi. Les trois autres personnes interpellées, des jeunes femmes de nationalité chinoise, ont été remises en liberté.

Plus de 110.000 euros saisis

Lors de perquisitions, 25.000 euros en liquide et environ 89.000 euros ont été saisis sur plusieurs comptes bancaires, ainsi qu’un véhicule.

