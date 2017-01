Toulouse

FAITS DIVERS L’autopsie pratiquée jeudi a montré que la femme découverte lundi à Carcassonne (Aude) sous un wagon désaffecté serait morte de froid après un malaise…

Illustration police judiciaire. - Elisa Frisullo / 20 Minutes

H.M.

Le lieu et le fait que le cadavre de la malheureuse était en partie dénudé ont poussé les enquêteurs à privilégier dans un premier temps la piste de l’homicide. Mais la mort de la femme découverte lundi àCarcassonne (Aude), sous un wagon désaffecté près de la gare, pourrait être d’origine naturelle.

>> A lire aussi : Le corps d'une femme découvert sous un wagon désaffecté près de la gare de Carcassonne

Selon France 3 Languedoc-Roussillon, Vincent Auger, le procureur de la République de la cité audoise, a indiqué jeudi juste après l’autopsie qu’elle « serait morte de froid après un malaise ».

Retraitée, elle vivait seule

La victime de 61 ans, identifiée grâce à la carte bancaire retrouvée non loin du corps, était divorcée et sans enfant. Elle vivait seule et connaissait des problèmes de santé. « Des éléments laissent à penser qu’elle avait l’habitude de consommer de manière excessive de l’alcool », a aussi indiqué le magistrat. L’enquête va donc se poursuivre par des analyses toxicologiques.

Mots-clés :