Toulouse

SOCIETE Il paie le même prix que les autres passagers et voyage dans des conditions souvent indignes. Kévin, un jeune Toulousain en fauteuil roulant, assigne la SNCF pour discrimination…

Un usager en fauteuil roulant. Illustration - V. WARTNER / 20 MINUTES

Helene Menal

Quand il ne voyage pas avec les vélos, il se retrouve au milieu du couloir, sans arrêt « enjambé » par les autres voyageurs. Et quand Kévin embarque à Matabiau pour rallier Paris, c’est avec la certitude qu’il ne pourra pas aller aux toilettes pendant minimum 5h40. « Forcément, la porte des toilettes mesure 60 cm alors que mon fauteuil électrique fait 70 cm de large », souligne l’étudiant toulousain de 25 ans.

Pour lui, la galère a commencé quand il est parti faire ses études de droit à Montpellier. En rentrant le week-end dans la Ville rose, il a découvert, en plus des toilettes inaccessibles, les boutons d’alerte désactivés et les wagons bars impénétrables. Désormais engagé dans le monde associatif, il voyage davantage et plus loin. « Et à chaque fois, vraiment, j’ai l’impression d’être atteint dans ma dignité », confie-t-il.

Après les lettres et la plainte, il se tourne vers le tribunal

Mais la coupe est pleine. Après avoir écrit plusieurs courriers de mise en demeure à la SNCF (et reçu des réponses types), déposé plainte auprès du procureur de la République de Toulouse pour « discrimination », Kévin et son avocat viennent de saisir le tribunal administratif.

« Il n’est pas possible de maltraiter de cette façon les personnes en situation de handicap alors que nous sommes tous des citoyens égaux (…) et sachant que nous payons nos billets au même prix que les autres voyageurs », s’emporte le jeune homme.

S’il reconnaît avoir la chance, de temps en temps, de tomber sur des autorails neufs et aménagés, il est déterminé à aller au bout de ce qu’il considère désormais comme « un combat ».

Sollicitée, la SNCF a promis à 20 Minutes une réponse dès ce vendredi.

