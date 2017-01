Toulouse

FAITS DIVERS Un voleur rusé a profité d’une danse langoureuse dans une discothèque pour piquer la chaîne en or de son partenaire. Mais il est tombé sur « Chuck Norris »…

Embrouille sur le dancefloor. Alertée par le portier de l’établissement, la police a dû intervenir dans la nuit de mercredi à jeudi dans une célèbre discothèque de la rue de la Pomme, au centre-ville de Toulouse, pour prendre livraison d’un voleur.

Fauchage puis plaquage

L’affaire a démarré sur la piste, quand un homme a profité d’une danse collé-serré avec un partenaire pour subtiliser la chaîne en or de ce dernier. Mauvaise idée. La victime n’a pas apprécié la feinte. Pour reprendre son bijou, le danseur a empoigné son voleur par les épaules, lui a infligé une balayette en règle et l’a plaqué sur la piste. Il a récupéré sa chaîne et, avec ses amis, il a gardé l’homme aux mains baladeuses au sol jusqu’à l’arrivée des policiers.

L’auteur du larcin, âgé de 31 ans, était si soûl lors de son interpellation qu’il n’a même pas pu souffler dans l’éthylotest. Il a fini sa soirée dansante au commissariat.

