EDUCATION Le temps de réparer un problème de chauffage, les élèves de l’école des Vergers, à Toulouse, auront cours dans des centres de loisirs…

Les jours se suivent et se ressemblent dans les écoles toulousaines. Mises à contributions par les frimas de l’hiver, de nombreuses chaudières sont tombées en panne. Cela a été le cas temporairement à Marengo-Périole lundi.

Mais aussi à l’école des Vergers, dans le quartier du Mirail. Après une première panne vendredi, réparée provisoirement en attendant les vacances de février, le tuyau du chauffage a fini par rendre l’âme lundi. « Nous avons pris la décision de maintenir les cours pendant le temps de la réparation en délocalisant l’école dans les centres de loisirs de Pech-David et du Petit Capitole », indique l’adjointe au maire à l’Education, Marion Lalanne de Laubadère. Ils réintégreront leurs classes chauffées dès lundi.

Problèmes électriques

Pour les parents d’élèves, ce problème de chaudière vient s’ajouter à un autre, électrique cette fois-ci. « Depuis plus d’un an, le groupe scolaire doit choisir entre de l’éclairage dans les dortoirs en maternelle ou l’utilisation du matériel informatique en élémentaire, de la lumière dans les toilettes ou des fours opérationnels pour faire réchauffer les repas ! Ainsi, les repas froids se sont multipliés chaque mois avec, au menu, chips et sardines à l’huile », peste les représentants de la FCPE 31.

« Il y avait un problème d’ampérage et nous demandions depuis un long moment l’intervention de ERdF dont c’est la compétence. Cela vient d’être pris en compte », poursuit l’élue.

