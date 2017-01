Toulouse

COUPE DE FRANCE L’entraîneur du TFC Pascal Dupraz s’est fixé comme objectif d’aller en finale de Coupe de France, pourquoi pas dès cette saison. Il faudra pour cela commencer par dominer Marseille, dimanche…

Pascal Dupraz, l'entraîneur du TFC, lors du match de Ligue 1 contre Montpellier, le 30 novembre 2016 au Stadium de Toulouse. - R. Gabalda / AFP

Propos recueillis par Nicolas Stival

Partis en stage lundi à Saint-Jean-de-Luz, Pascal Dupraz et ses joueurs ont regagné Toulouse ce vendredi. Pour le 80e anniversaire du TFC, le truculent entraîneur rêve d’offrir un beau cadeau au président Olivier Sadran et aux supporters. « Si les joueurs veulent marquer le coup, il ne faut pas qu’ils se gênent », lâche-t-il.

Mais avant d’envisager de remporter une deuxième Coupe de France, après celle de 1957, il faut d’abord sortir l’Olympique de Marseille, dimanche en 32es de finale au Stadium. A l’exception des défenseurs Ninkov (suspendu) et Yago (retenu pour la Coupe d’Afrique des Nations avec le Burkina Faso), Dupraz devrait enfin pouvoir compter sur l’ensemble de son effectif, avec le retour des précieux blessés Diop, Moubandjé, Blin et Trejo et la qualification de la recrue estivale Lukebakio.

Dimanche, c’est le début de la Coupe de France pour le TFC. Vous n’avez pas caché que vous aimeriez en remporter une…

Je me suis engagé, sur mes trois ans de contrat, à faire en sorte que le TFC monte à Paris (pour la finale au Stade de France). Si ça peut être dès les premiers mois, j’en serai débarrassé ensuite, ce qui ne veut pas dire qu’on ne pourra pas y retourner… L’auto-persuasion fait partie de mon mode de vie, il n’y a rien de mieux. J’ai connu des succès qui sont partis d’une farouche volonté. Or, la Coupe de France, c’est une histoire d’état d’esprit. On ne débute pas une campagne dans cette compétition comme on va au sauna ou à la plage.

La fin de l’année 2016 a été un peu rude pour votre équipe. Comment sentez-vous vos joueurs ?

En récupérant tout notre effectif, nous avons largement les moyens de faire bien mieux que sur nos huit ou neuf derniers matchs. N’importe quelle équipe de haut niveau ne peut pas se passer de cinq ou six titulaires en même temps. C’est encore plus vrai pour un club comme le TFC, qui a souffert ces deux dernières saisons. Je ne suis pas du tout d’accord lorsque j’entends dire que nous avons démarré le championnat en surrégime. Après, il y a également eu des productions complètement indigestes sans certains joueurs cadres.

Vous rencontrez un OM requinqué…

Bien sûr qu’il faut prendre en considération l’adversaire, mais ce qui va faire la différence, c’est aussi ce que nous pouvons produire.

Et le public qui peut vous pousser ?

Ce match est aussi l’occasion pour certains Toulousains de venir une fois l’an sous prétexte que les maillots sont bleu et blanc. On a le droit d’aimer l’OM. Mais quand on est Toulousain et fan de Marseille on reste devant sa télé, avec des chips et des bières. L’objectif, c’est que dimanche, ces gens-là se sentent mal à l’aise. Sinon, nos supporters nous aident beaucoup.

Au fait, Dodi Lukebakio, prêté par Anderlecht l’été dernier, est-il enfin qualifié ?

Oui, et c’est bien. Depuis un mois et demi, on sent qu’il est dans d’autres dispositions. Ce n’est plus le même que lorsqu’il est arrivé. Chaque week-end, il savait qu’il n’allait pas jouer. Cela peut être une arme supplémentaire.

Vous espérez du renfort au mercato, mais pour l’heure, c’est compliqué comme on l’a vu avec les cas Jeannot et Jean…

J’ai bon espoir. Je fais confiance au président (Olivier Sadran). Aujourd’hui, les cartes, ou plutôt les billets, sont entre ses mains. J’ai aussi une totale confiance en « Jeff » (Jean-François Soucasse, le vice-président du TFC). On aura recruté au 31 janvier.

Vos priorités, c’est l’arrivée de deux joueurs, un attaquant et un ailier droit…

Deux, ou trois, ou un… On est tous d’accord pour dire qu’il faudrait renforcer le groupe. Mais je n’ai aucune pression à mettre sur qui que ce soit. Je suis très content des joueurs que je dirige. Je suis satisfait de leurs capacités. Il a juste manqué un mois et demi pour que ce soit complètement enthousiasmant. Nous allons être aidés par le retour des blessés. Mais améliorer la quantité et la qualité de l’effectif ne mangerait pas de pain.

Parmi les retours de blessures, il y a celui d’Oscar Trejo, le milieu offensif que vous avez qualifié de « joueur génial ». Mais il sera en fin de contrat au mois de juin et semble vouloir partir. Cela vous inquiète-t-il ?

Non. J’ai autant confiance en lui sur le terrain qu’en dehors. J’espère qu’il aura retrouvé à la fois sa baguette et sa potion magiques. Et comme il a un esprit très collectif, qu’il en aura donné aux autres pendant le stage. Pour moi, il n’y a aucune raison que « Choco » (son surnom) ne soit pas là la saison prochaine.

