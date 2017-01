Toulouse

FOOTBALL Trois clubs de l’agglomération toulousaine sont en lice samedi et dimanche en Coupe de France : les amateurs de Blagnac et du Toulouse-Rodéo, ainsi que les pros du TFC…

La joie des joueurs du TFC contre Lyon, le 29 octobre au Stadium de Toulouse. - R. Gabalda / AFP

Ils sont trois en 32es de finale de Coupe de France. Et à coup sûr, ils seront trois en 16es. Outre le TFC, qui reçoit dimanche l'Olympique de Marseille, deux clubs amateurs de l’agglomération disputent les 32es de finale. Blagnac (Division d’Honneur, D6) accueille Niort (Ligue 2) samedi, pendant que le Rodéo (CFA 2, D5) se déplace à Bergerac (CFA, D4). Et tout va bien se passer.

>>> Parce que le TFC va fêter son anniversaire en beauté

D’accord, le TFC et la Coupe de France, ce n’est pas franchement une histoire d’amour. Mis à part l’unique victoire de 1957, les Violets ont davantage accumulé les déboires que les coups d’éclat dans cette vénérable compétition. Mais tout va changer.

Dans le magazine IN Toulouse, Pascal Dupraz l’affirme : « Mon kiff serait de préparer une finale de Coupe de France complètement ouverte aux supporters, sans bâches, ni barrières. J’ai promis au président du TFC qu’on irait au Stade de France disputer une finale de Coupe. » Peut-on imaginer plus beau symbole qu’une parole tenue l’année du 80e anniversaire du club, 60 ans après le seul trophée posé dans la vitrine? Bien sûr, l’OM affiche un regain de forme certain. Mais comment aller contre le sens de l’Histoire ?

J’ai promis au président du TFC qu’on irait au Stade de France disputer une finale de Coupe



>>> Parce que Blagnac sait comment éliminer une équipe de Ligue 2

Le BFC a éliminé au huitième tour le Red Star, club de Ligue 2, dans son complexe d’Andromède (1-0). Pour le troisième 32e de finale de son histoire, après 1999 et 2009, l’équipe de Wilfried Niflore a hérité d’une autre formation de L2, Niort.

« Est-ce qu’on est prêts ? On ne l’est jamais totalement, indique le jeune entraîneur de 35 ans. Mais on se met dans les meilleures dispositions. » Leader de sa poule de DH, Blagnac a attendu le 17 décembre pour connaître la première défaite de sa saison, à Luzenac (3-2). « Malgré le résultat, j’étais satisfait de la production de mes joueurs », assure le technicien, qui a vu son effectif renforcé fin décembre par Jonathan Lacourt, ancien milieu de terrain professionnel formé à Lens.

Bref, les signaux sont au vert avant la venue de Chamois Niortais qui ne côtoient plus vraiment les sommets. Les onzièmes de L2 n’ont plus gagné un match depuis le 21 novembre (deux défaites, trois nuls). Un bon profil de victimes de la magie de la Coupe…

>>> Parce que le Rodéo sait mater les « gros »

Pas de chance au tirage. Pour la deuxième année d’affilée, le Toulouse-Rodéo se coltine une CFA en 32e de finale. Soit, pour les esprits chagrins, un fort risque de disparaître dans l’anonymat, comme en 2016 face à Mont-de-Marsan (0-1). Samedi, le club de quartier toulousain, promu de DH à l’intersaison, se rendra à Bergerac, cador de son groupe en championnat.

CFA 2 - Mélanie BRICHE (Rodéo) : "Il y a de l’ambition dans ce club": Avant la reprise... https://t.co/Rv45lZaybF pic.twitter.com/wjm6D96Drt — footpy.fr (@wwwfootpyfr) July 31, 2016

« C’est une équipe solide et complète mais nous avons les qualités individuelles pour passer », assène Mélanie Briche. L’entraîneur, ancienne attaquante internationale, croit dur comme fer en son groupe, riche en cadres comme Walid Cherfa et Nabil Taïder (ex-TFC), ou l’excellent gardien Papa Abdoulaye Coulibaly (ex-Saint-Etienne).

« Les garçons sont super motivés, très solidaires et veulent aller plus loin que l’an dernier, reprend la technicienne. Se qualifier et tomber ensuite contre un gros club de L1, ce serait le top. » Et c’est tout à fait dans les cordes des Toulousains, actuels neuvièmes de CFA 2 (à deux points du deuxième), qui, la saison dernière, avaient fait chuter une CFA (le Stade Bordelais) avant de tomber contre Mont-de-Marsan.

