JUSTICE Un Tunisien de 34 ans a écopé de quatre ans de prison, dont deux ferme, lundi. Il avait menacé le consul de Tunisie avec une arme à feu…

Le Palais de justice de Toulouse - A.GELEBART/20MINUTES

N.S. avec AFP

Trois jours après les faits, la sentence est tombée. Jugé lundi à Toulouse en comparution immédiate pour « violences volontaires avec armes » et « dégradations », un Tunisien de 32 ans a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ferme.

Vendredi, il s’était rendu au consulat de Tunisie à Toulouse et avait demandé à être reçu par le consul. Arrivé dans son bureau, le trentenaire avait verrouillé la porte, sorti un revolver chargé de calibre 7 mm et menacé le diplomate, auquel il a expliqué qu’il voulait retrouver ses enfants, placés dans un foyer en Italie. Au bout d’une dizaine de minutes, des employés consulaires étaient entrés par une seconde porte et l’avaient désarmé, selon leurs témoignages.

Mais le prévenu n’a pas la même version : « Je lui ai remis l’arme, je suis allé ouvrir la porte », a-t-il assuré lors de son procès par l’intermédiaire d’une traductrice. Il a également affirmé avoir trouvé l’arme « sur un chantier » où il travaillait quelques mois auparavant.

Des « troubles de la personnalité »

Une expertise psychiatrique menée ce week-end a conclu à des « troubles de la personnalité », sans pour autant considérer son discernement comme aboli ou altéré, selon le président du tribunal. « Il n’est pas la victime, mais l’auteur de faits particulièrement graves qui auraient pu très mal se terminer », a estimé le parquet par la voix de Patrice Michel

« Je voulais juste transmettre un message à tout le monde, a déclaré le trentenaire. Je demande juste qu’on m’aide, je n’ai rien contre la France. » L’homme a vécu plusieurs années en Italie, avec sa femme et ses deux enfants. Puis le couple s’est séparé et les enfants ont été placés sous la responsabilité de l’Etat italien, pour des raisons inconnues.

Interpellé en 2013 à Toulouse

Le Tunisien a alors rejoint de la famille à Toulouse. Il y avait été interpellé en 2013 car il était en situation irrégulière et avait été placé en centre de rétention (CRA). La Tunisie n’ayant pas délivré de laissez-passer dans les délais, il avait alors été remis en liberté.

