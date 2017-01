Toulouse

TELEVISION L’émission «Infrarouge» propose une plongée dans le vaste quartier sensible du Mirail, à Toulouse, ce mardi soir sur France 2…

Des immeubles du quartier du Mirail, à Toulouse, le 17 septembre 2012. - P. Pavani / AFP

N.S.

Promis, ce n’est pas un reportage de plus sur un quartier difficile. Ce mardi dès 22 h 50, l’émission Infrarouge, sur France 2, propose Quartier impopulaire, consacré au grand ensemble du Mirail à Toulouse.

« Après deux années de repérages, ce documentaire s’est tourné comme il s’est repéré : très naturellement, affirme son auteur, François Chilowicz. Il a progressé de rencontres en rencontres, du printemps 2015 jusqu’aux suites des attentats du Bataclan et des terrasses parisiennes. »

5 extraits de QUARTIERS IMPOPULAIRE, diffusé demain mardi 3/01 sur France2 vers 22h50 https://t.co/WNcMiqZTIp via @YouTube — CHILOWICZ FRANÇOIS (@CHILOWICZF) January 2, 2017

Le réalisateur explique sa démarche : « Je me suis arrêté sur ceux qui voulaient me parler de ce conflit de loyauté dont sont soupçonnés les habitants des quartiers sensibles, continuant de poursuivre mon intuition de départ, à savoir que ce n’est pas forcément simple de construire sa vie quand on réside dans un lieu qui stigmatise l’association des mots quartier populaire : islam, arabe, délinquance et terrorisme. »

« Déjouer la tentation du rejet de l’autre »

La sandwicherie Kad’Burger, au cœur du Mirail, est l’épicentre de ce Quartier impopulaire, qui débat de tous les thèmes associés à la banlieue : des problèmes de chômage et de pauvreté à la laïcité en passant par le trafic de drogue et les rapports avec la police.

« Parfois direct et abrupt, voire déroutant et choquant, cet échange est nécessaire pour nouer les premiers fils d’un dialogue », indique le sommaire d’Infrarouge. Avec une volonté : « Déjouer la tentation du rejet de l’autre ».

