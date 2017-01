Toulouse

FOOTBALL Pascal Dupraz et plusieurs de ses joueurs souhaitent une bonne année aux supporters du TFC. A l’ancienne…

Alban Lafont, Pascal Dupraz et Pantxi Sirieix sur la carte de voeux du TFC pour l'année 2017. - TFC / Twitter

N.S.

Trophée ou pas, 2017 sera une année spéciale pour le TFC. L’actuel neuvième de Ligue 1 fêtera en effet ses 80 ans. Pour marquer le coup, le club a publié une carte de vœux fidèle à sa politique de communication : très décalée. Pascal Dupraz et six joueurs posent avec des maillots historiques du club.

Une nouvelle fois, bonne année à tous les supporters toulousains et autres amoureux de football!

2017 sera une année spéciale pour le TFC... pic.twitter.com/olSPunsbM2 — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) January 1, 2017

Le très médiatique entraîneur des Violets arbore une tunique « Malardeau-RMC » qui arrachera des larmes aux nostalgiques de l’époque des Marcico, Tarantini et Stopyra vers le milieu des années 1980. Sans oublier une magnifique moumoute très prisée à cette époque.

Très bonne année à toutes et tous!!

2017, une année d'ores et déjà spéciale pour le TFC... https://t.co/UGALmZ5pPy pic.twitter.com/Dp4iyYdijR — Toulouse FC Officiel (@ToulouseFC) December 31, 2016

Au côté de Dupraz, on retrouve les jeunes Lafont, Diop, Blin et Bodiger, le vice-capitaine Yago et le doyen Sirieix (36 ans), toutes moustaches dehors, pour cet hommage à l’histoire tourmentée du Téfécé.

