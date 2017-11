Nombreux sont ceux à s’être interrogés sur les raisons pour lesquelles Sandrine porte des mitaines et une genouillère dans les épreuves physiques. La passionnée de rugby de l’édition Fidji de Koh-Lanta s’est confiée à nos confrères de France Dimanche, expliquant être arrivée « mal en point sur l’île ».

Une blessure au genou

« Avant de partir, je me suis blessée au rugby, confie-t-elle. J’ai un problème de cartilage au genou gauche, ce qui fait que mon tibia et mon péroné ne tiennent plus. Il faut savoir que mon genou me faisait constamment mal. La douleur s’accentuait de jour en jour. Je craignais à force de ne plus pouvoir marcher. Mais je ne me suis jamais plainte malgré la douleur. » Le silence pour se prémunir des éliminations.

Victoire 105 à 3!!! Merci mes guerrières!! 💪🏉⚪️🖤 #kohlantafidji #kohlanta #rugbyfeminin #cabrivecorrezelimousin A post shared by Sandrine Koh Lanta Fidji 🐢 (@sandrinekohlantafidji) on Nov 5, 2017 at 12:56pm PST

Lors de la première épreuve de confort, Sandrine avait même pris le risque de ne pas porter sa genouillère, contre l’avis des médecins, afin de ne pas éveiller les soupçons. « Ne voulant pas avouer pourquoi je la portais, j’ai juste dit à mes coéquipiers que c’était à titre préventif, se souvient-elle. Je reconnais leur avoir caché la vérité. »

Du psoriasis sur les mains

Et les mésaventures de Sandrine ne s’arrêtent pas là. « Quant aux mains, j’ai une maladie de peau (psoriasis) qui, avec le stress, provoque des éruptions, des plaies ouvertes et douloureuses », poursuit l’aventurière. Si son état lui a fait craindre « d’être forcée d’abandonner », Sandrine ajoute : « Malgré mes pépins physiques, je me vois quand même sur les poteaux. Et je pense avoir mes chances, puisque la position verticale ne sollicite pas trop les genoux. »

Claire Barrois