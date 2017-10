VIDEO. «Koh-Lanta»: Tugdual, éliminé, revèle son handicap aux aventuriers émus

Tugdual, candidat de Koh Lanta Fidji — Capture d'écran TF1

Une élimination sans colère mais chargée en émotions… Vendredi, après la réunion des ambassadeurs, Fabian et Marguerite d’éliminer Tugdual de Koh-Lanta Fidji. La doyenne, en larmes, a annoncé la nouvelle au jeune homme, qui a pris la nouvelle avec le sourire. Mais, avant de partir, il a tenu à donner des explications sur ses faiblesses aux autres aventuriers.

« J’ai un manque de confiance en moi, je sais pourquoi, vous ne le savez pas, a-t-il expliqué. J’ai eu une enfance très difficile, j’ai perdu la vue de l’œil gauche et je ne l’ai jamais retrouvée. Je suis borgne et je ne l’ai jamais dit à personne. » D’abord sidérés, ses compagnons d’aventure ont ensuite tenu à lui apporter leur soutien. « Je pensais que j’étais quelqu’un de fort […] J’arrive sur Koh-Lanta et mes vieux démons viennent me hanter », a poursuivi le Breton.

« La moquerie peut faire beaucoup de mal »

Cette révélation n’en était pas une pour les téléspectateurs. En effet, moqué sur les réseaux sociaux à cause de ses yeux, le jeune homme de 27 ans avait tenu à mettre les choses au clair dans une interview à France Dimanche : « Certains ont bien ri à cause de mes yeux […] Je suis borgne. J’ai perdu mon œil gauche quand j’étais bébé, suite à une malformation appelée "amblyopie". » Il avait ajouté que « la moquerie peut faire beaucoup de mal ». Espérons que l’admiration dont les autres aventuriers ont fait preuve pour lui a permis d' ignorer les commentaires déplacés.