VIDEO. «Koh-Lanta»: Mensonges et trahisons, les jeunes se rebellent et remettent à plat les alliances

Denis Brogniart et les candidats de «Koh-Lanta Fidji». — PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1

Encore un épisode plein de rebondissements. Après l’élimination de Caroline, Tiffany est soulagée de voir que le pacte des anciens n’est plus d’actualité. Pour les jeunes, voir le mérite récompensé plutôt que la stratégie du début, c’est une bonne chose. Fabian, à l’origine du départ de Caroline, demande à ses camarades de faire croire aux Rouges que Caroline souhaitait partir pour éviter d’assumer la trahison du pacte.

Vient le jeu de confort, une épreuve d’équilibre sur une planche au-dessus de l’eau stabilisée par cinq personnes de l’équipe (au départ, puis de moins en moins) qui tiennent une corde depuis la plage. A la clé, une douche, un brossage de dents et un verre de jus de fruits.

Sandrine à nouveau au paradis perdu

Tiffany et Marguerite ont été désignées pour rester en équilibre sur la structure. Après une lutte acharnée, les Rouges gagnent. Comme d’habitude, l’équipe des vainqueurs peut choisir qui ira sur le paradis perdu dans l’équipe opposée, et c’est Fabian qui est désigné. Il choisit d’y aller avec Sandrine, qui y était déjà la dernière fois, et les Rouges ne sont pas ravis ravis. Le pacte des anciens en prend encore un coup.

Au paradis perdu, Fabian, ravi d’avoir retrouvé Sandrine, lui explique qu’il faut faire éliminer Romain en faisant croire qu’il faut faire partir Marguerite. Pourquoi ? L’homme est son principal rival. Une justification qui décontenance Sandrine qui comprend bien que l’alliance des anciens ne tient plus. Et comme une mauvaise nouvelle n’arrive jamais seule, les compères ne retrouvent pas de coffre, ils reportent bredouille sur leurs camps respectifs.

Une course de radeaux sans grand suspense

Sur place, des morceaux de bambou ont été disposés sur la plage afin que les équipes construisent des radeaux. Chez les Rouges, la construction se passe très bien malgré des petites remarques de Marguerite. Chez les Jaunes, Manu et Maxime s’y mettent sans les jeunes et ne testent pas la flottaison de leur embarcation. Vous voyez venir la suite ?

Place à la course, gagnée sans aucun suspense par les Rouges, qui remercient Romain de les avoir bien menés une fois de retour au camp. Chez les Jaunes, il va falloir voter, et Marvyn est mal en point. Les anciens refusent de lui parler et Fabian annonce carrément qu’il va voter contre lui parce qu’il ne fait rien. Il tente de convaincre Tiffany, qui apprécie beaucoup Marvyn, mais qui doit sauver sa propre peau. Sa voix est aussi convoitée par Marvyn qui lui propose une alliance avec Magalie.

Egalité puis tirage au sort

Et patatras, lors du conseil, Marvyn et Manu arrivent à égalité avec trois voix chacun. Après un deuxième vote au même résultat, Manu est éliminé par tirage au sort. Vous voyez comment l’évolution du pacte des anciens ?