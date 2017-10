VIDEO. «Koh-Lanta»: Fin du pacte des anciens, équipes mélangées et nouvelles alliances chamboulent tout

Le conseil des Jaunes, vendredi 6 octobre. — Capture d'écran / TF1

A Koh-Lanta, en un coup de vent, tout peu changer, et c’est ce à quoi on a pu assister dans le dernier épisode. Les anciens Jaunes sont très contents de se retrouver avec des jeunes, mais du côté des Rouges, Tugdual se sent en danger. Tout a changé dans l’aventure, mais pas forcément pour le meilleur (enfin ça dépend du point de vue).

Le jeu de confort fait ressortir la rivalité jeunes/anciens

Le jeu de confort arrive. A la clé, deux grosses côtes de bœuf. Les membres de chaque équipe, attachés ensemble et retenus par un élastique, doivent récupérer des statuettes placées de plus en plus loin d’eux. André se donne vraiment à fond pour faire gagner son équipe, mais les Jaunes emportent tout de même le jeu. Inutile de préciser que, chez les Rouges, ça tire vraiment la tronche.

Il revient aux Jaunes la tâche de nommer un Rouge pour partir au Paradis perdu. C’est Sandrine, une ancienne, qui est désignée. Elle doit, à son tour, choisir un Jaune pour l’accompagner. Elle veut choisir Fabian, mais ce dernier est malade et elle choisit Manu. Ces désignations n’étaient pas faites au hasard : Sandrine a choisi deux anciens, histoire d’asseoir leur supériorité en vue de la prochaine réunification. Lors d’un furtif câlin, Fabian glisse à Sandrine de sortir Tugdual, des Rouges, au prochain conseil.

Le pacte des anciens égratigné

Manu et Sandrine se rendent au Paradis perdu. Ils y discutent de leur accord : Sandrine explique qu’elle s’y tiendra et éliminera plutôt un jeune, alors que Manu admet avoir certains doutes face aux mérites de certains jeunes. Le pacte des anciens montre ses premières failles…

Le lendemain matin, les deux aventuriers partent à la recherche de l’un des huit coffres restant et choisissent celui qui a donné du fil à retordre aux précédents duos : celui de la plage. Ils le trouvent et explosent de joie. Le coffre contient un vote supplémentaire pour le prochain conseil.

L’épreuve d’immunité finit de tout chambouler

Place à l’épreuve d’immunité, une course de relais avec des obstacles à parcourir avec plusieurs sacs, pour un poids total allant de 25 à 55 kg. Dès le départ, Romain, chez les Rouges, met la pâtée à Maxime, et les Jaunes n’arriveront jamais à rattraper leur retard. C’est donc aux Jaunes de passer au conseil, après être passé par une épreuve individuelle. C’est Manu qui remporte l’immunité à la clé de ce puzzle à réaliser dans un temps imparti.

C’est l’heure de voter. Fabian, qui avait confié plus tôt ne plus supporter Caroline et le fait qu’elle se plaigne tout le temps va lui annoncer qu’il votera pour elle. Le pacte des anciens est donc bel et bien enterré. Au conseil, Caroline recueille l’unanimité des votes (elle est la seule à voter contre Tiffany), et se fait donc éliminer.