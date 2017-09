«Koh-Lanta»: Retour de karma pour la stratège Mel et abandon surprise

Mel, candidate de «Koh-Lanta Fidji», a réussi à se faire détester dès le deuxième épisode. — PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1

Après l’élimination de Marvyn la semaine dernière, l’ambiance n’est pas vraiment au rendez-vous dans le camp des jaunes. Et Mel, qui était à l’origine du départ du jeune homme de Koh-Lanta, prévoit déjà d’éliminer Théotime, son nouvel ennemi. Mais, surprise, Thomas, qui a le tympan perforé après une plongée trop profonde, doit quitter l’aventure. Et devinez qui fait son grand retour ? Marvyn. Autant vous dire que Mel sent le vent tourner…

Enième tentative de manipulation

Elle veut tout de suite discuter avec Marvyn pour l’amadouer. Pour ce faire, Mel lui explique que May lui a dit qu’il voulait l’éliminer et que les garçons voulaient faire une alliance contre elle. Manque de bol, May nie tout, donc elle ne peut pas lui faire porter le chapeau. En conséquence, et c’est de bonne guerre, May fait alliance avec Marvyn, André et Théotime pour voter Mel au prochain conseil.

Les rouges envoient Théotime au Paradis perdu, qui, en échange, doit choisir qui d’entre eux l’accompagnera. Sur leur camp, il évoque les histoires de Mel qui choquent les rouges. La suite, vous la voyez venir : Ces derniers décident de voter contre elle au prochain conseil. Thomas repart avec Mélanie sous le bras au Paradis perdu où il gagne un confort à partager et elle un bulletin supplémentaire pour le prochain conseil.

Une nouvelle stratégie contre Mel

Ce bulletin permet de mettre en place une nouvelle stratégie : Thomas ne parle pas de l’existence du double bulletin de Mélanie, sauf à André et Marvyn. Il leur explique également que si les jaunes sont en danger après l’immunité, Mélanie lui permettra d’utiliser ce vote supplémentaire. Chez les rouges, la blonde avoue tout et propose à son équipe de protéger Théotime, André et Marvyn dans le but de les rallier à eux après la réunification. Cette stratégie fait l’unanimité.

Vient l’épreuve d’immunité. Les aventuriers doivent construire un puzzle avec des rondins qui se ressemblent. Chez les rouges, Fabian prend les choses en main et permet à son équipe de gagner l’épreuve. Les jaunes étant en danger, comme prévu, Mélanie donne discrètement le bulletin de vote à Théotime.

Mel ou May?

Mel sent qu’elle est en danger, d’autant plus que May s’est rapprochée des garçons. D’ailleurs, elle le lui reproche et lui annonce qu’elle votera contre elle au prochain conseil. Entre les deux femmes, le ton monte, ce qui fait bien rire André. Mel essaie désormais de convaincre les autres de voter contre May, mais sans succès. Elle essaie donc d’être sympa… mais il est visiblement trop tard.

Arrive le conseil. Mel se met à pleurer en évoquant son père à qui elle ne parle plus. Puis elle tacle May. De toute façon, son sort est scellé, avec six voix contre elle, elle est éliminée. Une dernière petite remarque mesquine à May : « May, j’espère que tu vas gagner en maturité et assumer tes actes, notamment ton vote contre Marvyn mais bonne chance également pour la suite », et puis s’en va. Seul regret : « Je n’aurais pas dû faire de stratégie aussi tôt. » Ben voyons !