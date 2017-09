«Koh-Lanta Fidji»: Mel s'impose comme la nouvelle Clémentine et se fait (très rapidement) détester

Mel, candidate de «Koh-Lanta Fidji», a réussi à se faire détester dès le deuxième épisode. — PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1

Ça y est ! A peine le deuxième épisode diffusé, les caractères des aventuriers de Koh-Lanta Fidji ont commencé à se révéler. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que celui de Mel a fait une entrée fracassante dans le classement des personnalités les plus détestées de l’émission, au point d’être comparée à Clémentine, LA personnalité la plus détestée de la dernière édition du jeu d’aventure au Cambodge.

Dans une interview à Télé Loisirs, la candidate a annoncé la couleur : « Me comparer à Clémentine ? Je prends ça comme un compliment ! Elle est allée très loin dans l’aventure à vous de juger… Clémentine a été joueuse, elle a su tout calculer. Elle s’est très bien débrouillée niveau stratégies, il n’y a rien à dire. Allez, Clémentine si tu me laisses prendre la relève, je la prends avec plaisir ! » Et, pour ce faire, Mel a commencé fort avec une grosse trahison.

Egoïsme et manipulation

Dans le deuxième épisode, Théotime et Marvyn de l’équipe jaune sont allés pêcher pour l’équipe. A leur retour, ils ont annoncé qu’ils comptaient garder les deux gros poissons pour eux, ce qui n’a pas manqué de scandaliser Mel, qui a trouvé les deux candidats égoïstes. De quoi la pousser à se venger, tout simplement en convainquant les autres candidats à éliminer Marvyn.

Le pire c que marvyn, il va chercher dla bouffe, il gère dans les épreuves ect... et ils veulent l'éliminer. Mel jla déteste déjà #kohlanta — G&K AzRigH (@AzRigH) September 8, 2017

Le beau pêcheur volontaire et souriant a donc dit adieu à Koh-Lanta à cause de la stratégie de Mel qui a convaincu May, Tugdual, Marta et Tiffany de voter contre lui, tout en faisant croire que tout le monde éliminerait May. La jeune femme voulait casser le trio Marvyn/Théotime/André.

Une stratégie qui ne plaît pas aux fans

« Je suis vachement surpris, je ne m’y attendais pas du tout. Si vous pouvez vous expliquer… », a lancé Marvyn après son élimination. Réponse : « Vous aviez créé un plan, on entend les choses », répond Mel. « Vous aviez trop parlé derrière nous », poursuit Tiffany. Une stratégie qui n’a pas du tout plu aux fans du programme qui risquent d’en faire leur souffre-douleur pour le reste de la saison…

Mel a une Idole !

Maintenant on le sait, c'est Clémentine ! Elle prend et suit avec Brio la même voie que sa Mentor !😅#KohLanta #TF1 pic.twitter.com/ChAwrvMOi4 — Neti (@NetiTwitos) September 8, 2017

Mel elle a un potentiel Clémentine très élevé. Elle est insupportable ! #KohLanta — Queen M. (@Mimirs92) September 8, 2017