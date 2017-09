«C'est une saloperie!» Denis Brogniart se lâche sur Cyril Hanouna

Pour l'instant, c'est Denis Brogniart qui détient «le précieux» — © Philippe le Roux / ALP / TF1

Le moins qu’on puisse dire, c’est que Denis Brogniart ne donne pas envie de se retrouver face à Cyril Hanouna ! Interrogé sur les qualités de son confrère de TPMP pour participer à Koh-Lanta, l’animateur du programme a dit tout ce qu’il pensait de lui, et il n’y est pas allé de main morte !

« Il fait le malin »

« Cyril Hanouna serait-il un bon aventurier ? », s’est vu demander le présentateur de Koh-Lanta. Et sa réponse en a surpris plus d’un : « C’est une teigne, il fait le malin, a lâché Denis Brogniart, tout sourire. Sur un court de tennis, c’est une saloperie parce qu’il n’a pas un jeu, ce n’est pas Federer mais c’est le mec qui va courir partout, il ne lâche rien. » Ne rien lâcher, on s’en serait douté rien qu’en voyant ses émissions. Et, entre nous, c’est carrément une qualité pour participer à Koh-Lanta, non ?