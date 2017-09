«Koh-Lanta All Stars»: L'émission de retour au printemps 2018

AVENTURE TF1 a confirmé le retour de « Koh Lanta All Stars » sur nos écrans…

Denis Brogniart, le mythique présentateur de «Koh-Lanta». — © PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

Une sixième édition All stars au programme pour Koh-Lanta. On l’attendait depuis 2014, la voici enfin confirmée. TF1 a indiqué le 4 septembre lors de sa conférence de presse que l’émission mettant en scène des candidats emblématiques du jeu de survie ferait bien son retour sur TF1. Cette aventure de vingt jours sera diffusée au printemps 2018.

Oubliée la routine

Alexia Laroche-Joubert, la patronne d’ALP qui produit l’émission, a profité de cette conférence pour indiquer qu’il faudrait s’attendre à pas mal de surprises dans ce jeu, dont elle souhaite casser la routine.

Pour l’heure, les candidats retenus pour l’édition All Stars ne sont pas officialisés, mais on pourrait retrouver de nombreux candidats des dernières saisons (notamment Yassin, Karima, Benoît, Jesta), mais aussi dans les éditions plus anciennes. Les noms d’Alban (Koh-Lanta 2015) ou encore Claude, finaliste malheureux en 2010, circulent.