«Koh-Lanta»: Après son abandon surprise, Marine répond aux moqueries des internautes

Comme vous avez pu le voir hier, j'ai du quitter l'aventure suite à des raisons de santé. Pour être plus clair, j'ai fait une insolation sur la 1ère épreuve qui m'a provoquée de grosses fatigues, des sensations de vertiges, etc... Les problèmes de santé de ce genre peuvent arriver à quiconque sur cette Terre, à vous aussi.. Je vous défie d'envoyer votre lettre et de participer à Koh-Lanta pour vous en rendre compte. Parce que oui, tant qu'on ne l'a pas vécu, on ne peux pas imaginer. Oui, Koh-Lanta c'est des épreuves, du sport et de la survie, mais pas que. C'est aussi des heures d'attente, un soleil de plomb, une chaleur renversante, des jeux épuisants... Sachez que je ne regrette en rien d'avoir participer à Koh-Lanta, et j'estime que j'avais ma place et le potentiel pour aller plus loin... malheureusement c'est déjà terminé pour moi. Je vous remercie tous et toutes pour vos messages, votre soutien, vos gentils mots, votre compréhension. Je remercie aussi ma famille et mon chéri de m'avoir soutenue dans cette aventure, malgré l'éloignement et la crainte. J'ai vécu mon rêve, je suis tellement mais tellement fière de pouvoir dire "J'ai fait Koh-Lanta", de pouvoir dire que j'ai été victorieuse avec mon équipe... Mais ma plus grande pensée va à tous les copains. Déchirez tout les prochains jours, vous méritez ce qui vous arrive, et moi je vous suivrais avec attention ! Je vous aime vraiment très fort. 💛💛 #Coravu (Les petits Makawa, je vous aime aussi ! ❤️) Et qui sait, j'aurais peut-être ma revanche un jour ! 💪🏼🏝 Je vous souhaite de réaliser vos rêves, de vivre votre vie comme vous l'entendez, de profiter des opportunités qui s'offrent à vous, parce que y'a rien de tel pour côtoyer le bonheur de très près. #KohLanta #KohLantaFidji #Coravu #programme #TV #french #survivor #tvshow #team #yellow #merci 😘

