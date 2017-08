«Koh-Lanta»: La nouvelle saison, tournée aux îles Fidji, commence le 1er septembre

Denis Brogniart et les candidats de «Koh-Lanta Fidji». — PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1

En juin, Frédéric remportait la dernière saison de Koh-Lanta, tournée au Cambodge. On a à peine eu le temps de se remettre de nos émotions (« Vincent DEVAIIIIIIIIT être en finale ! ») qu’il faut déjà se préparer à réserver tous nos vendredis soirs sur nos agendas. Et pour cause : la nouvelle saison, Koh-Lanta Fidji, commencera le 1er septembre sur TF1.

Vingt candidats de 19 à 56 ans

Contrairement à la précédente, il n’y aura cette fois-ci pas de troisième équipe bleue, mais la production a trouvé un moyen d’apporter un peu de piment au jeu puisque les jeunes – c’est-à-dire, les moins de 30 ans, hum, hum – seront opposés aux seniors (les plus de 30 ans, donc, coucou aux trentenaires et quadras qui ont l’impression d’être prêts pour la retraite). Un « choc des générations » auquel se livreront vingt candidats âgés de 19 à 56 ans. Allez, moins d’un mois à attendre !