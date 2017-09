Quand y’en a plus, y’en a encore… A peine la page « 3e équipe bleue » tournée, Koh-Lanta revient déjà pour une nouvelle saison (la 18e, ou 22e si on compte les éditions « All stars »), ce vendredi à 20h55 sur TF1. Soit trois petits mois à peine après le sacre de Fred face à Clémentine, aka la candidate la plus haïe de toute l’histoire du jeu de survie.

Au rythme de deux saisons par an, on se dit à chaque lancement que Denis Brogniart et sa bande vont devoir envoyer du lourd pour nous empêcher de zapper sur Thalassa (ceci dit, sans Georges Pernoud, ce ne sera plus jamais pareil). Quoi de neuf du côté de Koh-Lanta donc ? Cette fois-ci, TF1 a décidé de miser sur « le choc des générations », et d’emmener les candidats dans les paradisiaques Iles Fidji. Top ou flop ? 20 Minutes, qui a pu découvrir le premier épisode, n’a pas été plus convaincu que ça…

Bientôt le Club Med ?

Après la Thaïlande, le Cambodge, la Malaisie ou encore le Vietnam, les aventuriers de cette nouvelle saison débarquent en plein milieu du Pacifique, sur les Iles Fidji. « Un paysage paradisiaque aussi pur que vierge », a expliqué Denis Brogniart à la conférence de presse, « l’un des plus beaux endroits en 15 ans », a ajouté Alexia Laroche-Joubert, présidente d’ALP, précisant aussi qu’il s’agissait du plus cher en termes de production.

Et il faut reconnaître que les paysages sont à couper le souffle, les plages de sable fin vous tendent les bras et les vaguelettes vous bercent à travers l’écran de votre téléviseur. Mais il y a un truc qui cloche, non ? Depuis quand les aventuriers de Koh-Lanta se la coulent douce au paradis ? D’autant que dès le premier épisode, la prod leur fait gagner du manioc en veux-tu en voilà, sans compter sur les papayes sauvages qu’ils dénichent en quelques minutes seulement… A ce rythme-là, dans trois saisons les candidats seront livrés à eux-mêmes au Club Med de Marrakech.

Les vieux contre les jeunes

Si la création d’une 3e équipe avait pimenté la saison dernière, cette 18e édition joue sur le conflit de générations. Deux équipes s’affronteront : les « jeunes », âgés de moins de 30 ans, sous la bannière jaune, et les « moins jeunes » en rouge, nés avant 1987. Des vieux quoi. « Cela m’intéressait de voir comment les uns et les autres allaient surmonter les épreuves, développe Alexia Laroche-Joubert, c’est très surprenant et cela va à l’encontre des idées reçues ».

Rien de révolutionnaire, mais disons que ça peut carrément faire le job. Mais alors pourquoi y mettre un terme si vite ? Car à peine arrivés, Denis informe les aventuriers que dix jours après, les cartes seront rebattues et l’aspect générationnel réduit à néant. « Tu ne regardes pas les autres de la même façon du coup », explique le présentateur. Un peu expéditif tout de même.

La « nouveauté » du « paradis perdu »

Après « l’île aux colliers », puis « l’île au trésor », place au « paradis perdu ». Un îlot où quelques chanceux pourront se rendre afin de découvrir 11 coffres renfermant des « avantages », genre des colliers d’immunité. Mais pour cela, ils devront y aller à deux, obligatoirement un « jeune » accompagné d’un « vieux » (du moins pendant dix jours…), et devront donc se partager le trésor. Et par conséquent, collaborer avec un aventurier du camp adverse, mais qui pourrait devenir un allié dans la suite de l’aventure. Soyons honnêtes, une nouveauté qui ne casse pas trois pattes à un canard.

Donc oui, cette nouvelle saison de Koh-Lanta innove un peu, et s’aventure légèrement en terre inconnue. Mais est-ce qu’il ne serait pas temps de dépoussiérer de manière notable le programme ? Car au rythme de deux saisons par an, et même si l’émission réalise encore des audiences très correctes (5.5 millions de téléspectateurs en moyenne pour la dernière édition), la lassitude et la routine pourraient voler la vedette aux colliers d’immunité et à l’épreuve des poteaux.

Clio Weickert