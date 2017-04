Télévision

REBONDISSEMENT Avec un abandon pour la seconde semaine d'affilée et l'élimination d'Yves, qui insupportait les bleus, «Koh-Lanta» continue à surprendre les téléspectateurs...

L'équipe des bleus se réduit comme peau de chagrin. - PHILIPPE LEROUX / ALP / TF1

Grosses tensions chez les bleus

Yves éliminé à l'unanimité par les bleus

Bastien des rouges abandonne à cause d'une blessure

Kelly revient pour remplacer Bastien

Du caractère, c’est bien, trop de caractère… c’est trop, même dans Koh-Lanta ! C’est la leçon qu’a apprise Yves vendredi soir à ses dépens. Le membre des bleus, vexé d’avoir été sur la sellette la semaine dernière, a décidé de s’isoler de ses coéquipiers. Une attitude qui a profondément agacé ses coéquipiers, dont Frédéric, pourtant son soutien depuis le début de l’aventure, avec lequel le ton est rapidement monté.

Yves l’embrouille chez les bleus

Yves arrive à se mettre Vincent, Fred, Corentin et Claire à dos assez rapidement. Fortiche ! En revanche, il ne brille pas pendant l’épreuve de confort, qui en plus reposait sur la cohésion. Miracle, l’équipe des bleus s’en sort grâce à Vincent, n’a besoin d’éliminer personne et se réjouit d’aller passer la nuit sur un bateau à manger et à danser. Enfin l’équipe… Tous les bleus à part Yves, qui fait du boudin parce qu’il estime que les autres ne l’intègrent que parce qu'« ils ont besoin de [lui] ».

Le lendemain, toujours vener, Yves veut abandonner. « Tout le monde le regarde, personne le comprend », lâche Fred. Vincent est donc envoyé comme émissaire pour tenter de le raisonner. « C’est juste une vengeance personnelle, même pas une question d’orgueil », se justifie Yves. Mais de quoi ? Mystère pour tout le monde. Excédés, après avoir perdu sur une épreuve de puzzle, les bleus ont, sans surprise, éliminé Yves, qui « s’est enfermé dans son délire ». Un soulagement pour l’équipe.

Bastien contraint d’abandonner par l’équipe médicale

Du côté des rouges, ça n’était pas la grosse fête non plus puisque Bastien a été contraint d’abandonner après une blessure au genou. L’équipe médicale lui a demandé de quitter l’aventure et il a été remplacé par Kelly, la dernière éliminée par les bleus. Et l’ambiance est nettement meilleure dans ce camp…

