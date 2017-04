Télévision

Difficile pour les candidats de tenir pendant toute l'aventure, comme l'épisode de vendredi soir l'a démontré...

Cette année, «Koh-Lanta» se jouera entre trois équipes - © PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

C.B.

Encore des rebondissements à gogo vendredi soir, dans Koh-Lanta. Après le déluge qui s’était abattu sur les bleus la semaine dernière, le sixième épisode a offert de belles surprises.

Les bleus ont continué d'être en mauvaise veine : Claire les a quittés temporairement pour rejoindre l’infirmerie et Brahma définitivement. L’éducateur spécialisé a décidé d’abandonner en sachant qu’il ne pourrait pas être remplacé, affaiblissant encore un peu plus son équipe. Un abandon que Brahma a décidé de justifier dans une vidéo.

Malgré cela, Denis Brogniart n’était vraiment pas content de cet abandon et l’a fait savoir : « Un abandon, c’est un échec pour nous tous, mais c’est aussi un échec personnel, estime-t-il. Je n’étais pas face à quelqu’un qui déclinait physiquement ou mentalement. Au contraire, il a abandonné avec le sourire ! Et cela m’a encore plus énervé ! Je n’avais jamais vu ça sur Koh-Lanta ! »

Mais le sixième épisode a également offert un petit moment mignon. Vendredi était le jour de l’épreuve de confort, où il faut ramener un maximum de boue dans un seau. La victoire des rouges leur a permis d’appeler leurs proches. Un beau moment d’émotion durant lequel le Belge Sandro a confié à sa compagne qu’elle était son « seul point faible » dans l’aventure.

Yves aussi aurait voulu parler à sa dulcinée, et pour une raison bien particulière : « Je voulais lui demander si elle voulait m’épouser. Je l’aurais bien fait au téléphone et je n’ai pas pu. » Peut-être l’a-t-il fait à son retour…

