Télévision

TELEVISION Une saison spéciale du jeu d’aventure de TF1 est en projet, mais certains concurrents emblématiques n’ont aucune chance d’y participer…

Jeff dans Koh Lanta Johor - BUREAU233/ALP/TF1

Fabien Randanne Twitter

L’indiscrétion a fuité via le site du blogueur JeffLang2VIP : plusieurs anciens candidats de Koh Lanta ont reçu un mail leur annonçant qu’une nouvelle édition « all stars » est en préparation. Une information confirmée à TV Mag par Adventure Line Production (ALP) qui produit le jeu d’aventures pour TF1. Les destinataires du courrier ont jusqu’au 14 avril pour déposer leur candidature en vue du tournage qui pourrait avoir lieu à la fin de l’année.

Cependant, plusieurs participants qui ont marqué l’histoire de l’émission auront bon vérifier leur boîte mail, ils n’y trouveront aucun message d’ALP. Même parmi les spams. Jeff (saison 14), Marie Parmentier (saison 12), Anthony Amar (saison 11), Frédérique Brugiroux (saison 10), Catherine Brun (saison 6) et Wafa (saison 10) ont délibérément été écartés par la production. Et pour cause, les cinq premiers sont apparus dans Les Anges et la sixième a été au casting de Friends Trip, deux émissions de téléréalité de NRJ 12.

« Ils n’ont plus l’aura d’aventurier »

« Les candidats savent en faisant Koh-Lanta que s’ils veulent avoir une chance de participer ensuite à une édition spéciale, ils ne doivent pas participer à ces programmes, a déclaré ALP à TV Mag. « Nous n’empêchons personne de le faire. Mais après avoir fait ces téléréalités, aux yeux des téléspectateurs, ils n’ont plus l’aura d’un aventurier. »

Catherine a réagi sur son compte Facebook en affirmant qu’elle était « devenue le diable pour TF1 » et que, même si on lui avait proposé, elle aurait refusé de participer à cette saison spéciale : « Je n’ai aucune envie d’aller jouer avec des personnes que je connais parfaitement… soit ce sont des connards et j’ai aucune envie de perdre du temps avec eux, soit ce sont de très bons amis et jamais je ne pourrais voter contre eux. »

Par ailleurs les candidats des premières saisons de Koh Lanta et Raphaël (saison 4) n’ont pas non plus été contactés. Ils ne sont plus en odeur de sainteté depuis qu’ils ont demandé la requalification de leur contrat. La sentence d’ALP est irrévocable.

Mots-clés :