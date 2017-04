Télévision

CHAOS Dans le cinquième épisode de «Koh-Lanta», l'équipe bleue a du affronter la météo...

Le campement des bleus a pris l'eau. - Capture d'écran / TF1

C.B.

Un épisode qui a mis les aventuriers à rude épreuve. En plus de la compétition et de la faim, l’équipe des bleus a dû affronter une nuit de déluge au Cambodge. Trempés jusqu’aux os, les participants à Koh-Lanta se sont regroupés sous leur abri de fortune. Mais les trombes d’eau qui se sont abattues sur leur campement ont rapidement transpercé la toiture.

Perte du feu et élimination

Les bleus ont rattrapé de justesse leurs chaussures et leurs sacs qui se faisaient emporter par le courant. Heureusement, parce qu’en revanche, ils ont perdu le feu dans l’inondation. Après une deuxième défaite consécutive, ils ont également dû se rendre au conseil. Kelly a été pointée du doigt pour ses mauvaises performances, mais c’est finalement Félicie, qui a montré des signes d’épuisement et subi une baisse de moral à cause de la météo, qui a été éliminée à l’issue d’un vote serré.

