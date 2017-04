Télévision

EMOTION Eliminé de Koh-Lanta vendredi, Franck a pourtant tout gagné grâce à l'émission en retrouvant sa fille...

Franck, le candidat de «Koh-Lanta» éliminé vendredi. - PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

C.B.

Après vingt ans de séparation, les retrouvailles. Eliminé de Koh-Lantavendredi, Franck a fait les frais de son caractère fort. Mais son passage dans l’émission lui a permis de soigner sa plus grande blessure : l’absence de sa fille Laura, qu’il a revue après la fin du tournage.

BRAVO FRANCK POUR TON PARCOURS #KohLanta — Victoria! (@VictoriaQuerule) April 1, 2017

Dans son portrait, Franck avouait viser la victoire à l’émission d’aventure dans l’espoir de renouer avec sa fille. En effet, il avait avoué avoir perdu le contact avec elle depuis de nombreuses années. Il est passé à côté de la victoire, mais pas de son vœu le plus cher.

Des échanges de messages

Inter­viewé par Gala, l’aven­tu­rier a expliqué que sa fille avait repris contact avec lui : « Elle ne m’a pas appelé, mais elle y est allée en douceur, en commençant par m’envoyer des SMS, s’émeut Franck. C’est déjà un bon premier pas, qui me suffit pour l’instant. Lorsque j’ai lu ses messages, j’étais heureux. Elle aussi était contente. »

Une renaissance pour Franck qui avait perdu sa fille de vue quand elle avait trois ans, « lorsque j’ai divorcé et qu’elle a suivi sa mère. » Malheureusement, la rencontre semble encore impossible pour le moment. « Les conditions financières ne suivent pas, elle habite à 700 bornes de chez moi, elle a trouvé un petit job mais ne peut pas se payer un billet de train. Ce serait donc plutôt à moi d’aller là-bas, mais je ne peux pas me le permettre non plus. Je pense que l’émission pourrait faciliter nos retrouvailles, même si c’est devant des millions de téléspectateurs, je m’en fiche. »

