Télévision

TELEVISION Les coachs de l'aventure? Deux figures emblématiques du jeu de survie de TF1...

Laurent Maistret et Teheiura coachent les enfants du programme «Ecole aventure» - TELETOON+

Clio Weickert

Comme quoi, il n’y a pas d’âge pour l’aventure. Ce samedi à 18 heures, Télétoon + (la chaîne jeunesse du groupe Canal +), lance un tout nouveau programme : Ecole aventure. Le principe ? Dix enfants âgés entre 12 et 14 ans, répartis en deux équipes, les Bleus et les Oranges, coachés par Laurent Maistret et Téhéiura, s’affrontent sur des épreuves et apprennent à devenir de vrais aventuriers. Un petit air de déjà-vu ? Oui, car il s’agit ni plus ni moins de Koh-Lanta, adaptés aux enfants. Un programme signé ALP, qui produit également le jeu de survie phare de TF1 (on ne change pas une équipe qui gagne).

Comme dans « Koh-Lanta »…

Deux équipes s’affrontent sur des épreuves

Chaque jour, les Bleus et les Oranges s’affrontent sur deux épreuves : une première pour remporter des « avantages » (30 secondes d’avance sur le jeu suivant par exemple), et une seconde afin de décrocher un « emblème » (une sorte de pin’s géant symbolisant une valeur) et une récompense (un cours sur la survie en forêt notamment).

Ils vivent « à la dure »

Bon OK, le tournage a duré 15 jours en Auvergne et les aventuriers ont vécu dans un château. Mais ce n’est pas pour cela que les enfants n’ont pas souffert (un peu). Séparées l’une de l’autre, les deux équipes ont dormi dans des dortoirs différents, et sur des lits de camp. Quant à la nourriture, ni hamburger, ni steak frites au programme, mais plutôt de la soupe d’orties. Et pour un enfant de 13 ans, ça craint vraiment.

Ils se confient face caméra

Enfin, comme dans le jeu de TF1, chaque enfant a le droit àson portrait de présentation, et à un débriefing régulier de son expérience dans l’aventure. Une confession face caméra que maîtrisent tous les enfants du programme, qui pourront toutes et tous participer aux Anges de la téléréalité dans quelques années.

A la différence de « Koh-Lanta »…

Le programme repose sur des valeurs

« Aller plus loin en étant plus fort », tel est la devise d’Ecole aventure. Et pour cela, Laurent et Téhéiura encadrent les enfants et leur enseignent des « valeurs » : se respecter et respecter les autres, travailler en équipe, le dépassement de soi… Ravi de partager son expérience à des enfants, Téhéiura se considère alors comme « un capitaine, mais aussi comme un grand frère ». Le but n’est donc pas de créer des machines de guerre, mais de leur apprendre à vivre ensemble, à avancer en s’entraidant. Ce qui est plutôt pas mal, reconnaissons-le.

Il n’y a ni élimination, ni stratégie

Contrairement à Koh-Lanta, les enfants ne tueront pas père et mère pour gagner, et ne devront pas élaborer des stratégies plus ou moins mesquines. Au contraire : SO-LI-DA-RI-TE. « On s’est tous très bien entendu », explique Alliya, 14 ans, l’une des participantes de cette première saison. « L’important c’était la cohésion d’équipe, et de rester souder un maximum », confirme Théo, 13 ans et qui au passage, vénère le jeu de survie de TF1.

Et pour faciliter la communication, pas de conseil éliminatoire comme pour les adultes en cas de défaite, mais des « cercles des aventuriers », sorte de petites réunions de débriefing pour comprendre ses erreurs. Le but ? « Sortir de ce cercle avec le sourire et repartir de plus belle », explique Téhéiura. Et bien entendu, pas d’élimination. L’équipe qui remportera le plus d’emblèmes gagnera l’aventure, mais dans un esprit très bon enfant.

Ils ne gagneront pas 100.000 euros

Bah non, ce sont des enfants, et donc pas des adultes complètement pervertis par l’odeur de l’argent. S’ils ne garniront pas leur Livret A, ils s’enrichiront intérieurement. « J’étais très timide, cette aventure m’a changé », confie à 20 Minutes Théo avec recul et maturité. Et peut-être un peu trop… Attention à ce que le jeu d’aventure des 12-14 ans ne bascule pas du côté obscur de la téléréalité, pour enfants.

