Télévision

AVENTURE Décidément, cette saison commence sur des chapeaux de roue…

Vincent, Claire et Sébastien réservent une grosse surprise aux aventuriers de «Koh-Lanta» - © PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

Clio Weickert

Drôle, surréaliste, surprenant, palpitant… N’y allons pas par quatre chemins, vendredi dernier, Koh-Lanta nous a probablement offert l’un des meilleurs lancements de toute son histoire (oui, rien que ça).

Entre Dylan, l’aventurier en mocassins, et l’apparition d’une 3e équipe, les Bleus, les fans du programme n’auraient pas pu rêver mieux. Et ce n’est pas fini. Pour ceux qui auraient peut-être zappé avant, les toutes dernières minutes de l’émission ont révélé une autre surprise de frappadingue : l’arrivée en cours de route de trois nouveaux candidats. Trois perturbateurs de taille, qui risquent fortement d’enrailler la machine.

>> A lire aussi: Le ménage à trois, un bon coup pour relancer la machine?

Une première, ou presque

Koh-Lanta : Cambodge est décidément la saison de toutes les surprises. Ce vendredi, trois nouveaux visages feront leur apparition. Deux hommes et une femme débarqueront donc quelques jours après le lancement du jeu, alors que les candidats se croyaient déjà au complet. Une première dans le jeu de survie de TF1, ou presque. En 2014, lors de l’édition superstar remportée par Laurent Maistret, Freddy et Teheiura avaient commencé l’aventure dans leur coin, avant de finalement rejoindre leurs petits camarades. Côté saison des anonymes, des remplaçants avaient déjà comblé les vides des abandons médicaux certes, mais jamais dans de telles conditions.

Objectif : Destabilisation

Essayez de vous projeter : vous êtes aventurier, vous commencez tout juste à ressentir la fatigue et la faim, vos nouveaux camarades vous tapent sur le système et vous avez encore du mal à vous remettre du fait que cette année, l’aventure se déroulera à trois équipes, et non à deux. Et là, bam ! Alors que vous ne vous attendiez pas à ça, trois petits nouveaux débarquent, tout frais et le sourire aux lèvres, prêts à en découdre. Le but ? « Les déstabiliser, les surprendre, dans chaque édition on apporte des changements pour que les candidats vivent une véritable aventure », explique la responsable des relations presse d’ALP, la prod de l’émission. En d’autres termes, bien faire comprendre à nos petits amis les Rouges, Jaunes et Bleus, qu’ils ne sont pas là pour se tourner les pouces et rigoler.

Trois tueurs

Et quoi de mieux que trois machines de guerre pour déboussoler nos Robinson Crusoé en herbe ? Car ce qui débarque ce soir, risque d’envoyer du lourd. Claire tout d’abord, surnommé « Nikita » : 38 ans, coach sportif et spécialiste des stages de survie. Autant vous dire que la candidate ne rigole pas, et que ce n’est pas un ver luisant qui stoppera son élan.

Claire débarque vendredi dans #KohLanta... et son portrait est tout simplement HAL-LU-CI-NANT 😯🏹🏹

Regardez ► https://t.co/f6ozhIXdHJ pic.twitter.com/5AaU9ECAqW — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 15, 2017

Vient ensuite Vincent, 32 ans, ancien rugbyman professionnel et montagne de muscles. « Je suis largement au-dessus de la moyenne », explique-t-il dans son portrait. Croire en soi, un gros atout dans Koh-Lanta.

#KohLanta

Dès vendredi, Vincent va en dérouter plus d'un...

Le portrait de cet ex #EquipeDeFrance de rugby à VII ► https://t.co/OHj7ko6AvV pic.twitter.com/WAIzFOa4Bu — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 15, 2017

Enfin, dernier candidat, mais non le moindre : Sébastien. A 35 ans, Seb est moniteur d’escalade et passe chaque seconde de sa vie à faire du sport. Pour faire court, le petit monsieur risque de faire très très mal sur les épreuves.

🔥🔥 EXCLU 🔥🔥

Vendredi dans #KohLanta, les aventuriers vont trembler face à Sébastien ! Regardez ► https://t.co/2zz1HlvQCW pic.twitter.com/bRNfeh8yYd — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) March 15, 2017

A priori, chaque équipe aura le droit à son nouveau candidat. Reste désormais à découvrir comment seront dispatchés ces trois aventuriers entre les Rouges, les Jaunes, et les Bleus. Seront-ils adoptés par leurs futurs coéquipiers ? Ou au contraire, inspireront-ils plutôt la crainte et la haine ? La réponse ne saurait tarder…

Mots-clés :