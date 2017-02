Télévision

AVENTURE Et cette année, le jeu se jouera entre trois équipes : les jaunes, les rouges, et les bleus…

«Koh-Lanta» revient le 10 mars prochain avec trois équipes: les bleus, les jaunes et les rouges - © PHILIPPE LE ROUX / ALP / TF1

C.W.

C’est officiel, l’année 2 017 a enfin un intérêt : le retour de Koh-Lanta. TF1 a annoncé ce mardi la date de diffusion du premier épisode de la 21e saison : le 10 mars prochain. Réservez votre vendredi, avec l’arrivée d’une 3e équipe, cette nouvelle édition risque d’envoyer du (très) lourd.

>> A lire aussi: Du PQ au pressing... Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur «Koh-Lanta» (1/2)

Dix-huit candidats, trois équipes

Pour cette 21e saison, le jeu d’aventure retourne au Cambodge, pour la seconde fois. « C’est un pays particulièrement sûr pour les questions médicales et où l’on possède une parfaite maîtrise logistique », a notamment expliqué la productrice de l’émission Alexia Laroche-Joubert au siteLCI.

Mais outre les magnifiques paysages cambodgiens, c’est surtout la nouvelle règle du jeu qui risque de scotcher les fans à leur canapé : la 3e équipe. Cette année, et pour la première fois en France, les rouges affronteront les jaunes… et les bleus ! Soient trois équipes de six candidats, mais aussi trois fois plus de stratégie. Pour trois fois plus de bonheur ? Réponse le 10 mars prochain.

>> A lire aussi: Valise, cigarettes et côte de bœuf, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur «Koh-Lanta» (2/2)

Mots-clés :