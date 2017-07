HBO piraté, des informations sur le prochain épisode de «Game of Thrones» publiées

Daenarys (Emilia Clarke) dans la saison 7 de «Game of Thrones». — HBO

Leaks are coming ! La chaîne HBO a confirmé ce lundi qu’elle avait été victime d’une cyberattaque. Des hackers affirment avoir dérobé 1.5 To de données. Selon Entertainment Weekly, des épisodes inédits des séries Ballers et Room 104 ont été mis en ligne, ainsi que des informations sur le scénario du prochain épisode de Game of Thrones. Pour le moment, on ne sait pas si les pirates ont réussi à mettre la main sur des vidéos de la série phare de la chaîne américaine.

« HBO a récemment été touché par un cyber incident, et des informations propriétaires ont été compromises. Nous avons immédiatement commencé à enquêter et travaillons avec les autorités et des entreprises de cybersécurité. La protection des données est une priorité capitale chez HBO et nous prenons cette responsabilité très au sérieux », a déclaré la chaîne dans un communiqué.

Attaques et rançon

Dimanche soir, des hackers ont adressé un email à plusieurs médias américains dans un anglais très approximatif : « Bonjour à toute l’humanité. La plus grande fuite du cyber espace est en train de se produire. Quel est son nom ? Oh j’ai oublié de le dire, c’est HBO et Game of Thrones !!! Vous avez la chance d’être les premiers témoins à pouvoir télécharger les données. Amusez-vous bien et faites passer le mot. Celui qui le fera le mieux aura à droit à une interview.. C’est la chute de HBO ! ».

Ces derniers temps, les attaques se multiplient. Au printemps, Netflix avait refusé de payer une rançon, et les hackers avaient mis en ligne 10 épisodes de la nouvelle saison d’Orange is the New Black un mois avant sa sortie.