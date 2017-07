Une série de plantages gâche le lancement de «Game of Thrones» sur OCS

Image extraite de la saison 7 de «Game of Thrones» — © HBO

De quoi rendre dingue les fans de GOT. Alos qu’OCS diffusait le lancement de la tant attendue saison 7 de Game of Thrones dans la nuit de dimanche à lundi, certains abonnés ont fait face à de nombreux plantages, rapporte le site phonandroid.com. Bugs du site, coupures et absence de sous-titres, le visionnage du premier épisode semble avoir été semé d’embûches.

Des abonnés au bord de la crise nerveuse

Premier problème (de taille) observé : le bug du site internet d’OCS. Avant la diffusion de l’épisode, plusieurs internautes ont dû faire face à l’impossibilité de se connecter ou de créer un compte sur OCS. Et le souci ne semblait pas réglé au lancement de la saison 7 vers 3 heures du matin. Mais ce n’est pas tout. En plus de nombreuses coupures de sons et d’images constatées par certains, les sous-titres de l’épisode ont quant à eux brillé par leur absence, ce qui n’est pas pratique du tout, il faut le reconnaître.

Sans grande surprise, ces nombreux plantages ont rendu fous les fans de GOT, sous tension après plus d’un an d’attente…

C'est une blague OCS qui bug alors que les épisodes de GoT sortent à 3h du matin? — ilo (@IllonaLacroix) July 16, 2017

Je veux regarder GoT légalement, je m'abonne exprès pour ça à OCS, le site ne marche pas. Prenez pas une exclu si vs arrivez pas à l'assurer — Gratobie (@Gratobie_MH) July 17, 2017

Des grands Tweet d'annonces pour que votre site bug niquez vos mères https://t.co/YPbZmaxYle — 💲🅰️Ⓜ️❕® (@Sss_tentacion) July 17, 2017

Face à cette tornade de réclamations (et les nombreux chantages au suicide), OCS a dû présenter ses excuses sur Twitter :