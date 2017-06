VIDEO. «Game of Thrones»: Une nouvelle bande annonce pour la saison 7

Cersei et Jaime Lannister (Lena Headay et Nikolaj Coster-Waldau) dans la saison 7 de «Game of Thrones». — HBO / Helen Sloan

L’impatience est à son comble pour les fans de Game of Thrones. Plus qu’une vingtaine de jours à attendre avant de découvrir enfin la nouvelle saison de la série. Mercredi, HBO a mis en ligne un teaser de la saison 7 qui s’annonce riche en rebondissements et en action. Avec les températures caniculaires qui nous engourdissent en ce moment, on se réjouit d’autant plus à l’idée que « Winter is here ».

Le premier épisode inédit sera diffusé à 3 h du matin, dans la nuit du dimanche 16 au lundi 17 juillet, sur OCS City, simultanément à sa retransmission aux Etats-Unis. Il sera possible de le visionner en VO sous-titrée mais aussi, pour la première fois, directement en VF.