Télévision

TEASING Le visage de Cersei qui se transforme en œil bleu d’un marcheur blanc...

«Game of Thrones», une des séries phares de HBO - HBO

L.B.

Voilà de quoi mettre les fans en appétit. HBO vient de diffuser le premier teaser de la saison 7 de Game of Thrones. Dans la vidéo, on voit marcher Cersei Lannister (Lena Headey), Jon Snow (Kit Harington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) près de leurs trônes respectifs, se concluant par un indice de refroidissement qui, selon Mashable, pourrait indiquer que gouverner les sept royaumes est le cadet de leur souci.

>> A lire aussi : Quand le mec mort de «Game of Thrones» n'est finalement pas mort

Les premières images ne révèlent pas grand-chose de la prochaine saison, à part le visage de Cersei qui se transforme en œil bleu perçant d’un marcheur blanc. Le retour de la série est prévu le 16 juillet. Depuis son lancement en 2010, la saga a récolté 38 Emmy Awards, plus qu’aucun autre programme de fiction, et son audience est évaluée à 25 millions de personnes aux Etats-Unis.

Mots-clés :