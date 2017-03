Télévision

SERIES Le tournage de la nouvelle saison vient de commencer…

Aiden Gillen à Londres le 3 novembre 2016 - JJA/WENN.COM/SIPA

L.B.

Casting de rêve pour la saison 4 de Peaky Blinders. Après Adrien Brody, c’est Aiden Gillen -alias Petyr « Littlefinger » Baelish dans Game of Thrones- qui rejoint Tom Hardy et Cillian Murphy à l’affiche, selon Deadline. L’acteur irlandais sera accompagné de Charlie Murphy de Happy Valley.

Diffusée sur Arte

Créée par Steven Knight et diffusée depuis 2013 sur BBC Two, Peaky Blinders raconte l’histoire d’une famille de criminels qui a la mainmise sur Birmingham et ses environs durant la période de l’entre-deux-guerres. En France, elle est diffusée sur Arte.

Le tournage de la saison 4 vient de commencer et, pour l’instant aucune date de diffusion n’a été annoncée.

