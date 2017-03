Télévision

«Game of Thrones», une des séries phares de HBO - HBO

Bryan Faham

Nouveau coup dur pour Canal +, et joli coup pour OCS. Le bouquet de chaînes payantes édité par Orange a signé un contrat d’exclusivité avec l’américain HBO à qui on doit des succès mondiaux comme Game of Thrones, Veep, True Blood ou encore Les Soprano. C’est ce qu’ont annoncé le PDG d’HBO, Richard Plepler, et le PDG d’Orange, Stéphane Richard, lors d’une conférence de presse mardi à Paris.

OCS diffusait déjà les productions d’HBO sur ses chaînes depuis 2008, parfois mêmeau lendemain de la diffusion américaine. Ces programmes pouvaient ensuite être proposés par Canal + environs un an après. Mais ça, c’est fini : le bouquet Canal +, déjà en difficulté sur le terrain de droits sportifs, vient de perdre cette seconde fenêtre de diffusion.

Un énorme catalogue au programme

C’est donc seul qu’Orange met la main sur un énorme catalogue. Des milliers d’heures de programmes qui seront mises à disposition des 2,6 millions d’abonnés à OCS notamment à travers une plateforme de vidéos à la demande dédiées à HBO.

Par contre, rien n’a été indiqué à propos du montant du contrat d’exclusivité -qu’on imagine élevé, ni sur sa durée.

