Télévision

DISPARITION Il est mort samedi dernier d’une insuffisance cardiaque…

Neil Fingleton qui incarne Mag le géant dans «Game of Thrones» est décédé - © HBO

C.W.

Neil Fingleton, qui jouait notamment le rôle de Mag le géant dans la série Game of Thrones, est décédé samedi dernier à l’âge de 36 ans. L’acteur et ancien basketteur est mort au Royaume-Uni d’une insuffisance cardiaque.

Le Britannique le plus grand du monde

C’est après une carrière de basketteur aux Etats-Unis que Neil Fingleton s’était lancé dans le cinéma, rapporte le site du Guardian. L’acteur est apparu entre autres dans les films Avengers et X-Men : Le commencement. Les fans de la série Game of Thrones l’avaient quant à eux découvert dans la peau du vaillant Mag le géant du côté des Sauvageons. Du haut de ses 2m32, Neil Fingleton avait été désigné « Britannique le plus grand du monde ».

