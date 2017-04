Télévision

AUDIENCES TF1 est en troisième place des audience derrière RTL et RTBF...

Le siège de TF1 à Boulogne Billancourt. - 20 MINUTES/GELEBART/SIPA

B.F.

Ce sont des chiffres dont on ne parle jamais en France. Les chaînes de télévision françaises, qui sont diffusées dans la partie francophone de la Belgique, perdent de l’audience face aux canaux nationaux d’après une étude du Centre d’information sur les médias. Elles sont passées de 35,4 % de part d’audience en 2015 à 33,1 % l’an dernier.

TF1 est toujours la chaîne française la plus regardée du pays avec 15,4 % de part d’audience. Elle ne perd que 0,1 % de PDA et reste même la troisième chaîne la plus regardée au classement général. TF1 se prépare d’ailleurs à proposer des décrochages publicitaires à destination des téléspectateurs belges. France 2 est la deuxième chaîne française avec 5,9 % de PDA et perd 1,1 point par rapport à 2015. France 3 est juste derrière à 4,6 %.

RTL Toujours leader

De leurs côtés, les médias belges ont gagné quelques points. RTL TVI, qui fait partie de RTL group, propriétaire de M6, est toujours leader avec 19,2 % de part d’audience, et gagne 0,2 point sur un an. La chaîne publique La une est deuxième à 17 % contre 15,7 % un an plus tôt.

