Télévision

AUDIENCES TV Le nouveau commissaire Maigret est interprété par Miser Bean (re-kamoulox)...

Marsupilami V Maigret, le match du siècle des audiences - Chez Wam – Nicolas Guiraud / Peket Co-Production Ltd 2016

V. J.

Duel au sommet, combat des chefs, match du siècle… OubliezBatman V Superman, dimanche soir, la télévision française proposait Maigret V Marsupilami ! Le premier faisait son retour sur France 3, cette fois incarné par Rowan Atkinson (oui Mister Bean !), dans une nouvelle adaptation de la chaîne britannique ITV.

Et avec 3,4 millions de téléspectateurs, pour une part de marché de 13,3 %, on peut dire que le commissaire a réussi sa traversée de la Manche. Le public français est conquis et devrait être au rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et déjà le dernier inédit, la saison 2 étant toujours en tournage.

>> A lire aussi : Comment Spirou a enfin retrouvé le Marsupilami 4,6 millions pour une rediffusion

Mais Maigret n’a rien pu faire face à une autre figure du patrimoine française, ou plutôt franco-belge : le Marsupilami ! Le film réalisé par Alain Chabat, avec Jamel Debbouze, a attiré pas moins de 4,6 millions de spectateurs (19,3 % de PDA) sur TF1, un très joli score surtout qu’il s’agissait d’une rediffusion. Potiche, le long métrage de François Ozon, était, lui, proposé sur France 2 et a réuni 3 millions de personnes, soit 12,1 % de PDA.

