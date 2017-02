Télévision

AUDIENCES L’émission présentée par Yann Barthès a été vue par près de 1,5 million de téléspectateurs…

Yann Barthès n'en finit plus de battre des records d'audience sur TMC. - Ben DAUCHEZ / TMC

P.F.

Quotidien n’en finit plus de battre des records d’audience. Pour la troisième fois depuis le début de l’année 2017, l’émission de Yann Barthès a battu son record d’audience en rassemblant 1 488 000 téléspectateurs lundi soir, soit 5,8 % de part d’audience. Avec un tel score, Quotidien place TMC juste derrière Touche pas à mon poste et Cyril Hanouna toujours au top de sa forme avec plus de 1,7 million de téléspectateurs (7 % de part d’audience).

Quotidien, qui avait réussi à dépasser TPMP dès ses premières émissions en septembre – effet nouveauté oblige –, n’a pas encore réussi à s’imposer durablement devant « Baba », mais sa progression reste impressionnante. Principale victime de cette guerre d’audience entre les deux émissions, Le Grand Journal de Canal + qui, avec 97 000 téléspectateurs, n’a rassemblé que 0,4 % de part d’audience et n’en finit plus de dégringoler.

La bataille de l’access prime time continue donc de faire rage, même si le créneau est très largement dominé par les jeux diffusés par les grandes chaînes. Sur TF1 et France 2, avec respectivement 17,4 et 13,7 % de part d’audience, Money Drop et N’oubliez pas les paroles sont intouchables.

