«Danse avec les Stars»: André Manoukian révèle son impressionnant salaire

André Manoukian. — Gilles Gustine

En 2011, André Manoukian foulait le parquet de Danse avec les stars sur TF1. Une expérience de courte durée pour le juré de la Nouvelle Star, qui sera le premier candidat à être éliminé du célèbre télécrochet.

Le musicien a pourtant touché un joli pactole pour sa participation. « J’ai touché l’équivalent de La Nouvelle Star, 100.000 euros, mais je n’ai fait qu’une seule émission », a dévoilé samedi 27 janvier André Manoukian au micro de RTL. « Mon avocat savait que je n’allais pas aller très loin. »

Un refus initial

Au début, André Manoukian était fermement opposé à une éventuelle participation. « Frédéric Pedraza, le producteur de l’émission […], n’arrêtait pas de m’appeler pour me dire de venir participer à Danse avec les stars », raconte-t-il encore. « Je lui répétais que je ne voulais pas venir, puis il s’est énervé et m’a demandé de juste le rencontrer pour un déjeuner. »

TF1 accepte ses conditions

L’auteur-compositeur avait alors expliqué qu’il « dansait trop mal », mais Frédéric Pedraza n’en démordra pas. « Et là, il me montre les images d’un footballeur américain qui danse, et on aurait dit un ours, c’était ''goofy'' total, mais en même temps c’était touchant », se souvient André Manoukian.

« J’ai compris le concept, de voir des gens qui ne savent pas trop faire mais qui s’appliquent », a-t-il expliqué. « Ça m’a presque attendri. Mais en rentrant je dis à mon avocat que je ne le ferai pas. » Mais c’était sans compter sur TF1, qui acceptera contre toute attente l’énorme cachet demandé par André Manoukian. Ce dernier se verra donc dans l’obligation de participer à l’émission.