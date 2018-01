VIDEO. «L'Amour est dans le pré - Que sont-ils devenus?»: Bébés et séparations... Ce qui vous attend ce lundi

Les participants du «Que sont-ils devenus» diffusé en 2018. — Thomas Padilla / M6

Ces onze dernières saisons, les candidats de L’Amour est dans le pré ont partagé leurs sentiments, leurs joies et leurs peurs avec le public. Et chaque année, les téléspectateurs vibrent au diapason de ces agriculteurs et éleveurs cherchant l’amour avec un grand A. Depuis sa création, le programme affiche le beau bilan de 65 couples formés, 17 mariages et 50 naissances...

Ce lundi, à 21 h, M6 diffuse le premier épisode de «Que sont-ils devenus ?», qui revient sur les idylles de candidats des saisons 7 à 11...

Beaucoup de rires

Pour ce nouvel opus, Karine Le Marchand promet de belles retrouvailles, pleines de joie. Notamment avec Thierry, éleveur de chèvres laitières dans l’Indre de la saison 9, plus amoureux que jamais de sa désormais épouse, Véronique, qu’il avait présenté aux téléspectateurs lors du bilan de son aventure. Sa maman Carmen, âgée de 87 ans, reviendra également sur cette nouvelle idylle qui a changé la vie de son fils, toujours avec beaucoup d’humour.

Les deux tourtereaux Frédérique et Pierre de la saison 7, parents d’un petit Gabriel, et toujours le sourire aux lèvres, dévoileront leurs nouveaux projets de vie commune pendant cette soirée.

Quant à Damien, éleveur de vaches et de poulets en Haute Marne, candidat de la saison 8, annoncera la grande nouvelle : il sera bientôt papa ! Il est toujours éperdument amoureux de son Elodie, la seule et unique prétendante pour laquelle il avait flashé.

... et des pleurs

Certains candidats ont parfois vu l’amour filer entre leurs doigts. «Je suis malheureux parce que bon, j’y croyais un peu», confie Jean-Noël, viticulteur et trufficulteur en Charente-Maritime de la saison 8.

«Des larmes je n’en ai plus…» Pour Fifi, cet éleveur de vaches allaitantes originaire du Morbihan et candidat de la saison 8, c’est un autre malheur qui le ronge. Dans cet épisode, il reviendra sur sa situation familiale qui l’empêche de voir sa fille, âgée de 3 ans.

Alors que Bernard, céréalier en Haute-Garonne de la saison 11, filait le parfait amour avec sa compagne Michèle, il expliquera comment leur relation a douloureusement basculé.

Les candidats Philippe, de la saison 8, Marc, de la saison 9, Paulo et Monique de la saison 11, raconteront également leur parcours depuis leur participation à l’émission.

Un rendez-vous idéal pour se remémorer de bons souvenirs de leurs premiers passages dans l’émission.