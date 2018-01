«The Voice»: Pascal Obispo en pleurs devant une reprise de sa chanson «Lucie»

Pascal Obispo ému aux larmes par une reprise de chanson «Lucie» dans «The Voice» — Capture écran TF1

Les épreuves à l’aveugle de The Voice sont toujours l’occasion de surprises, révélations et moments d’émotion. Le lancement de la saison 7 n’y a pas échappé, et a même servi de baptême du feu pour Pascal Obispo. Le nouveau juré n’en menait pas large, lorsqu’une candidate s’est présentée avec une reprise de sa célèbre chanson Lucie.

« J’ai autant peur de décevoir ma mère que Pascal Obispo »

A tout juste 19 ans, Rebecca est une fan absolue du chanteur, « un artiste qu’elle admire », comme sa mère. « J’ai autant peur de décevoir ma mère que Pascal Obispo », a-t-elle lancé avant de monter sur scène. Mais dès les premières secondes, la magie opère et le chanteur se retourne, bientôt suivi par Forent Pagny. À la fin, les quatre jurés auront buzzé. Mais avant, Pascal Obispo n’aurait pu retenir des larmes : « Faut que ça s’arrête ».

Rebecca a assuré ne pas avoir choisi ce titre pour plaire à l’un des jurés : « Cette chanson, c’est moi. C’est comme si je me donnais un message à moi-même en fait. Je dois dire que Pascal Obispo… Voilà ». Voilà, elle est fan, et Florent a prévenu la candidate que « quand on est un peu trop impressionné. Des fois, ça peut être… plus compliqué ». Pascal Obispo, touché, ne savait pas quoi dire : « C’est la première fois que je vois quelqu’un en face chanter une chanson que j’ai composée ». Devinez qui Rebecca a choisi comme coach ?