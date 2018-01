«Mariés au premier regard»: Premier bébé en route pour un couple formé dans l'émission

L'émission de mariage a été dépassée par la réalité. — Lou BRETON / M6

Ils filent le parfait amour et ont décidé d’aller plus loin dans leur relation. C’est un couple discret qui avait pourtant ému les téléspectateurs de Mariés au premier regard. Vous ne voyez toujours pas ? Une jeune mariée déçue par un époux qui prenait ses distances avant de se retrouver dans les bras d’un coach sportif planté par sa future femme à la mairie. Oui, c’est bien eux, Tiffany et Justin attendent un bébé, et ils l’ont annoncé de la plus belle des manières.

« Notre amour est devenu trop grand pour nous 2… », a ainsi annoncé Tiffany sur son compte Instagram. Au-dessus de cette légende, une photo d’elle et de Justin qui montrent leur ventre. Sur celui de la jeune femme, qui tient un biberon, une flèche avec écrit « bébé » et sur le ventre de son compagnon, qui tient une bouteille de bière, une flèche avec écrit… « bières ». Justin a, pour sa part, posté une photo de sa compagne et lui avec des ballons qui forment le mot « BABY ».

Seulement un couple réchappé de la saison 2

Le couple montrera-t-il le chemin aux couples de la deuxième saison de l’émission ? Pour l’instant, seuls Emma et Florian sont restés mariés et ensemble, puisque le couple formé par Charlène et Flo, qui montrait une évidente complicité dès le départ, s’est séparé récemment, comme ils l’ont annoncé sur les réseaux sociaux.

Mais rien n’est perdu, peut-être retrouveront-ils l’amour, à l’instar de leurs aînés, dans les bras d’autres déçus par le partenaire que leur avait attribué l’émission.