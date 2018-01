Yann Moix s’est-il énervé en apprenant la nouvelle ? Sans doute. Laurent Ruquier et ses collaborateurs se sont vus privés d’émission à cause de la finale de Destination Eurovision 2018. Et les fans d’On n'est pas couché devront donc se contenter d’un best-of d’extraits déjà diffusés. Une décision prise pour laisser le temps à l’émission Destination Euvovision 2018 de rendre l’antenne après l’annonce du nom du candidat qui représentera la France au concours de chansons.

Un début d’émission trop tardif

Selon Télé-Loisirs, la finale de Desti­na­tion Euro­vi­sion devrait durer un bon moment. Après avoir travaillé sur l’émis­sion diffu­sée en direct, France 2 s’est aperçu qu’elle allait large­ment dépas­ser minuit, repoussant ainsi largement le début d’antenne d’ONPC. Laurent Ruquier et la productrice Catherine Barma ont donc décidé de ne pas tourner de nouvelle émission, mais de privilégier un best-of des meilleurs moments de la saison.

Ils sont 8 à vouloir représenter la 🇫🇷 à l'#Eurovision2018.



Vous avez un petit préféré ? Ce soir, votez dans #DestinationEurovision ! pic.twitter.com/WchoDfK4Xu — France 2 (@France2tv) January 27, 2018

C.B.