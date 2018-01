Benjamin Castaldi à Paris en septembre 2017. — SADAKA EDMOND/SIPA

Un job très rentable ! Benjamin Castaldi a poussé un coup de gueule sur le plateau de Touche pas à mon poste ​ sur C8 ce jeudi, lorsque Cyril Hanouna a dévoilé le palmarès des « animateurs les plus rentables de la télé… Et ceux qui coûtent trop cher », publié par Capital. Il en a profité pour dévoiler le montant de ses émoluments par émission lorsqu’il travaillait sur TF1.

Un palmarès jugé « hypo­crite »

Le magazine économique dresse chaque année ce palmarès en faisant le ratio entre le coût à l’heure estimée de l’émission et les audiences que les programmes enregistrent. Jean-Luc Reichmann est le plus rentable avec ses 12 Coups de midi, suivi par Caroline Roux et Bruce Toussaint de C dans l’air et Nagui pour N’oubliez pas les paroles.

Un palmarès qu’il a jugé « hypo­crite ». « Aucun chiffre n’est bon », a-t-il soutenu, avant d’expliquer qu’il faut faire avant tout la diffé­rence entre un simple anima­teur et un anima­teur-produc­teur. « Il faut arrê­ter de dire “moi je gagne 1000” quand les mecs prennent 1000 en salaire et 25 000 en tant que produc­teur ! C’est une hypo­cri­sie et c’est révol­tant », a-t-il précisé. « Aucun salaire cité n’est le vrai », affirme le chroniqueur de C8.

Il a ensuite accepté de révéler son salaire lorsqu’il animait l’émission 1 contre 100 sur TF1 il y a dix ans. « J’avais 12.000 euros par épisode », a-t-il lâché en ajou­tant qu’il tour­nait 5 à 7 émis­sions par jour de tour­nage. Soit jusqu’à 84.000 euros par jour de tournage. Un revenu confortable.