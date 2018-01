VIDEO. Cyril Hanouna rêve de fonder la «Baba School», une école d'audiovisuel «ouverte à tous»

PROJET «Quand j’ai voulu démarrer, il y avait une école et elle était très chère. Je n’ai pas pu la faire», a expliqué l’animateur de «Touche pas à mon poste»…

Le présentateur Cyril Hanouna — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Un rêve, encore au stade de « projet ». Cyril Hanouna veut fonder la « Baba School », une école d’audiovisuel gratuite et « ouverte à tous ». A l’occasion du lancement de Little Big Stars sur C8 ce jeudi à 21h, émission qui met en avant des enfants et leur talent, l’animateur de Touche pas à mon poste a raconté son rêve à cinq jeunes lecteurs de Télé-Loisirs.

« Il y a plein de jeunes qui veulent faire ces métiers »

Lorsque le petit Malone demande à Cyril Hanouna : « Quels sont tes rêves pour les années à venir ? », l’animateur répond avoir comme projet de « monter une école qui sera ouverte à tous » dans laquelle les élèves seront « formés aux métiers de l’audiovisuel, montage, réalisation, animation radio, télé. »

La star de C8 a expliqué ses motivations : « Quand j’ai voulu démarrer, il y avait une école et elle était très chère. Je n’ai pas pu la faire. Il y a plein de jeunes qui veulent faire ces métiers mais qui n’ont pas la chance de pouvoir les faire. »