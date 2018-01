«Star Wars»: Pourquoi TF1 ne diffuse pas «Le Réveil de la Force» ce soir (BUT WHY?)

L'acteur britannique John Boyega dans «Star Wars: Le Réveil de la force». — DISNEY

Le 12 décembre dernier, TF1 diffusait La Menace fantôme et commençait ainsi son marathon Star Wars, en l’honneur de la sortie des Derniers Jedi et en prévision de la première en clair du Réveil de la Force.

Chaque mardi pendant les fêtes, les spectateurs ont ainsi pu retrouver un épisode de la saga intergalactique, qui plus est dans l’ordre chronologique. L’occasion de se replonger dans ce monument de pop culture, et aussi de se rendre compte de tous les changements, et révisions, opérés par son créateur George Lucas au fil des années et des éditions. Alors, Han Solo a-t-il tiré en premier dans Un Nouvel espoir ?

L’épisode disparu

Deux trilogies et six films plus tard, le public s’attendait à retrouver l’Episode VII ce mardi soir, sur la foi d’une logique implacable et d’une information relayée par les médias. Mais pourquoi tous les programmes télé annoncent alors la nouvelle série américaine Gone ?

C’est l’incompréhension devant l’écran de télévision, mais aussi d’ordinateur si l’on en croit les nombreux messages postés sur les réseaux sociaux : « Je suis un peu déçue de ne pas voir Le Réveil de la Force mardi », « Je croyais que le but de diffuser l’intégralité des deux trilogies était la diffusion de l’Episode VII ? », « Bon voilà je l’avais annoncé TF1 nous a carotté, ils passent pas Le Réveil de la Force »…

Le Réveil tardif de la Force

Contactée par ​20 Minutes, la première chaîne affirme que Star Wars était une programmation spéciale fêtes de fin d’année, et que Le Retour du Jedi marque la fin de la saga sur son antenne. Il était pourtant diffusé le 16 janvier, hors vacances de Noël. Mais surtout, ils précisent qu’aucune date de diffusion n’a jamais été annoncée pour Le Réveil de la Force. Vérification faite, ils ont raison, tout le monde a pensé, voire halluciné, que le marathon serait suivi du Réveil de la Force, sans confirmation officielle.

Il faut dire que le film occupait une place de choix lors de la présentation de la saison 2017/2018 de TF1 en septembre. L’Episode VII devrait donc être programmé avant juin, peut-être à l’occasion du spin-off sur Han Solo, le 23 mai dans les salles. Peut-être.