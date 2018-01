VIDEO. «On n'est pas couché»: Christine Angot accuse Jean-Luc Reichmann de surjouer dans «Les 12 coups de midi»

Christine Angot et Jean-Luc Reichmann sur le plateau d'«On est pas couché» le 20 janvier 2018. — Capture d'écran/France 2

Jean-Luc Reichmann était l’invité de Laurent Ruquier ce samedi pour faire la promotion de sa dernière pièce, Nuit d’ivresse, qu’il va jouer du 25 janvier au 15 avril au théâtre de La Michodière à Paris. L’animateur des 12 Coups de midi a du faire face aux critiques de la chroniqueuse d’On n’est pas couché, Christine Angot.

« 10.500 euros, pour vous, c’est quoi, c’est rien »

Christine Angot a expliqué qu’elle n’avait regardé Les 12 Coups de midi que pour la venue de Jean-Luc Reichman. L’écrivaine a critiqué la façon dont l’animateur s’adresse aux candidats quand ils gagnent une importante somme d’argent : « Vous partez à fond avec le candidat, vous le prenez dans vos bras, vous l’embrassez. C’est l’explosion de bonheur que vous, vous exprimez », avant d’ajouter : « Vous gagnez tellement d’argent ! 10.500 euros, pour vous, c’est quoi, c’est rien »

Jean-Luc Reichmann s’est défendu : « C’est leur bonheur qui fait mon bonheur avant tout. Si on peut rendre les gens heureux, on se doit de faire cela ». Interloqué, il a expliqué qu’il ne surjouait pas dans ces émissions. « C’est de rendre les gens heureux qui fait mon bonheur et mon émerveillement », a-t-il affirmé, avant d’ajouter : « On transforme la vie des gens ». « Après 9.000 émissions, on ne peut pas truquer ». Jean-Luc Reichmann a demandé à Christine Angot si elle ressentait de la joie en voyant les candidats heureux. La chroniqueuse n’a, hélas, pas souhaité répondre.