Audiences TV: France 3 leader du samedi soir, «Destination Eurovision» en baisse sur France 2

«Meurtres à Orléans» a fait un carton d'audiences samedi soir sur France 3 — © BARBEREAU Bernard / FTV

Les semaines passent et se ressemblent pour France 3. Une fois encore, la chaîne s’est imposée en termes audiences, grâce à son téléfilm du samedi soir. Meurtres à Orléans, avec Michèle Bernier et David Kammenos, a rassemblé 5.241.000 de téléspectateurs, soit 24 % de part d’audience, rapporte le site Puremédias. Face à ça, ses petits camarades des autres chaînes n’ont pas pu faire grand-chose…

TF1 en 2e position, « Destination Eurovision » en baisse

Sur la Une, Arthur et ses compères célébraient le 100e numéro de Vendredi, tout est permis (un samedi, oui). Pour cet anniversaire, la bande de zigotos a attiré 4.027.000 téléspectateurs, soit 20.5 % de part d’audience. Un score qui permet à Arthur de se hisser à la deuxième place de la soirée. Derrière, on retrouve France 2 et Destination Eurovision. La deuxième demi-finale a quelque peu peiné face à ses concurrents, réalisant une part d’audience de 10.7 %, soit 2.084.000 téléspectateurs. En légère baisse, l’émission a perdu près de 400.000 mélomanes par rapport à la semaine dernière.

Pour les fans du concours, sachez que Madame Monsieur, Max Cinnamon, Igit et Nassi ont été qualifiées pour la grande finale de samedi prochain, et rejoignent ainsi Lisandro Cuxi, Emmy Lyaiana, Malo' et Loukas.

