VIDEO. Affaire Jeremstar: Thierry Ardisson et Raquel Garrido donnent des nouvelles du chroniqueur

Jeremstar le 5 octobre 2017. — JOEL SAGET / AFP

Thierry Ardisson et Raquel Garrido​ reviennent sur l’affaire Jeremstar. Le chroniqueur et vedette française de Snapchat s’est mis en retrait de l’émission sur C8 après la diffusion sur les réseaux sociaux d’une vidéo pornographique et de conversations privées. Le site jeanmarcmorandini.com a diffusé un extrait des Terriens du dimanche ce samedi où le présentateur et la chroniqueuse reviennent sur l’affaire.

>> A lire aussi : Le monde de la téléréalité accable Jeremstar à mots couverts

« Il est très affecté par cette agression en ligne »

« Jeremstar n’est pas avec nous ce soir. Il a été victime d’un cyber-agresseur, il a souhaité prendre un peu de distances. Raquel, vous l’avez eu au téléphone, comment va-t-il ? », interroge. « Il va mal, il est très affecté par cette agression en ligne qui est d’une terrible violence puisque dans la nuit du 14 au 15, il a découvert qu’une vidéo de lui quand il était plus jeune, une vidéo pornographique, avait été mise en ligne », lance la chroniqueuse.

« Parallèlement à ça, des jeunes ont dit en ligne qu’ils avaient été victimes de quelqu’un dans l’entourage de Jérémy [Gisclon, de son vrai nom], raison pour laquelle, il a lui même dit : "J’ai été pour #balancetonporc, j’ai été pour #metoo, je suis pour la libération de la parole parce que ce n’est pas normal de se taire quand on est victime ». Et Raquel Garrido conclut : « On a l’impression que l’agresseur cherche à générer une sorte de Tribunal des foules en ligne, et ce n’est pas ça la justice. »

Une enquête ouverte

Le chroniqueur a condamné mercredi dans un communiqué la publication de ces photos et la « transe de délation destructrice » de son « cyber-harceleur ». Il a également annulé « pour des raisons de sécurité » une date de sa tournée de promotion pour sa deuxième autobiographie. Une enquête a été ouverte pour « atteinte à l’intimé de la vie privée ».